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【英語多益通】主播張雅琴用好英語深入國際最前線

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文／張淳育

東西德統一、波灣戰爭、蘇聯瓦解，以上西元2000年前的重大事件，你可能只在歷史課本上看過。但有一位台灣的新聞主播一口氣參與這些大事，把主播台搬到歷史現場，以英語採訪外國重要人士，並真實記錄這些重要時刻，帶回給台灣的觀眾，她就是現在的年代新聞台當家主播張雅琴。

▲新聞資歷逾30年，張雅琴以犀利的播報風格持續受到觀眾歡迎，更是將國際新聞帶入台灣的先驅。（圖／張淳育攝）

▲ 新聞資歷逾30年，張雅琴以犀利的播報風格持續受到觀眾歡迎，更是將國際新聞帶入台灣的先驅。（攝影／張淳育）

張雅琴從政治大學畢業時，電視只有三個頻道，台視、中視、華視，沒有「第四台」（有線電視）。她以應屆畢業生的資格考上當時很難考的台視，因為拚命三郎的個性和優秀的英語能力受到賞識，很快就坐上主播台。蓬鬆誇張的招牌捲髮，加上犀利的美式報新聞風格，一直是張雅琴的個人特色。

請繼續往下閱讀...

即使後來從台視離開，接連待過TVBS、三立、中天、東森，一直到現在的年代新聞台，張雅琴仍一直都是負責晚間熱門時段的新聞播報工作，有不少人是從小看她播新聞配晚餐長大的。

張雅琴讀書的七零、八零年代，網路還沒有出現，英語學習資源不多，沒有APP可用，且國一才開始上英語課，和現在環境差距很大，當時她沒有補習，也沒有出國，為什麼英文還可以這麼好？

▲每天坐上主播台前，張雅琴（左）都要和製播團隊再三確認播報內容。（圖／張淳育攝）
▲ 每天坐上主播台前，張雅琴都要和製播團隊再三確認播報內容。（攝影／張淳育）

受高中老師影響 英文功力大增

張雅琴說，她國一剛學英文時連b和d、p和q都分不出來，「當時我爸爸跟我說，一個人要有一個長處才能在社會生存，他看我英文發音不錯，建議我往這邊發展。」但在學習英文的路上影響她最深的，要算是她讀北一女時的英文老師蕭勝雪。

她說，蕭勝雪老師會講八國語言，上課以英語教英語，認為這方法能訓練聽力與發音，幫學生扎根；但初期難度高，也引來不少學生抱怨。她很喜歡蕭老師的教法，也從蕭老師身上學到聽ICRT、唱英文歌、和同學對練英文口說等增進英文的技巧，讓本來英文程度平平的她進步很大。

有一次督學來校視察驗收教學成果，特別徵求自願的學生說一段英語。「一開始沒人自願，但老師幫我很多，我不想老師尷尬，所以舉手快速說了一段英語。」自那以後，大家才知道原來張雅琴英語這麼好。

沒多久就有同學推舉她參加英文演講比賽，但她並沒有花太多時間做準備。上台前，張雅琴還很放心，因為她發現其他參賽者的英語口說能力都沒有她好。

張雅琴上台後本來講得很順，但一瞬間卻突然忘詞，完全不知道接下來該講什麼。那時候全場靜默，她看著燈光打下，短短的時間好像很長很長。等她回過神來繼續演講時，已經知道自己搞砸了。「那次經驗讓我知道，不能只依賴自己已有的能力，而是要做好充足準備。」

為了雪恥，張雅琴進入政大的第一年特地加入英語研習社，並參加了Toastmasters 英文演講比賽，這次不但獲得全校第一名，接著在高雄進行的全國賽也獲得全國第二的好成績。因為英文好，又養成了凡事做足事前準備的習慣，也才讓她可以考進台視，並在之後能以主播身分播報國際新聞，甚至以記者身分前往國際現場進行採訪。

深入戰區 感悟人生苦短

張雅琴說，報導東西德統一，是她第一次把主播台拉到國際現場。當時全國觀眾都在看她表現，為了不讓這樣重要的報導失敗，她記取高中英語演講的教訓，想辦法「做好準備」。

也就是，採訪題目先訂好，要採訪的人先約好，每天的播報重點先掌握住，然後再多次模擬，就連在飛機上也都帶著有關德國的歷史背景資料猛寫筆記。「當然現場也會有突發狀況，可是一切都準備好時，你才能有更多心力應付這些突然的狀況。」

曾有一次，張雅琴採訪亞美尼亞與亞塞拜然的戰爭衝突，現場到處都是斷垣殘壁，當地旅館的牆也被炸掉一半，連工作人員都撤離避難。為了採訪當地指揮官，她和攝影大哥必須穿著防彈背心，硬著頭皮繼續深入山區。

「人生苦短，也不知道什麼時候炸彈還會來。」那次採訪，張雅琴三天沒洗澡，從山區出來後還發現自己穿的靴子鞋跟都斷了。

又有一次，張雅琴和同事採訪喬治亞內戰時，因為進不去戰區，在和當地大兵交涉過後，得以搭乘坦克車深入進行拍攝。這些都是現場狀況，需要當場臨機應變克服的。

要播報國際新聞，其實不一定要冒生命危險，也可以每天坐在冷氣房引用國外電視台的外電新聞，但這畢竟是第二手的資料來源，遠不及自己採訪現場的見聞實在。

張雅琴分享，她在波斯灣戰爭時，曾前往採訪伊拉克的政府官員，如果對方能用英文回答，那她絕對不會透過第三者翻譯轉達，就是為了減少新聞採訪的失真。

對人對己要求嚴格 其實刀子嘴豆腐心

年代新聞製作人蔡慶立表示，張雅琴縱橫電視新聞逾30年，「尤其重視新聞正確性，對於『網友說』這類傳聞型的新聞來源都會想辦法再查證。」蔡慶立也觀察到，對於新進的同事，她總會耳提面命，在工作上多加叮嚀。

對於這點，張雅琴讀建國中學的兒子Daven則認為，「她表面上對人很嚴厲，其實是刀子嘴豆腐心，對人有要求，但又會擔心自己給人太多壓力。」Daven說，她要求最多的其實還是自己，就算再累，還是會把該做的做完才去休息。「就算播完新聞回到家，她還是會整理正發生的事情，為隔天的新聞播報做準備。」

張雅琴說，「我很慶幸自己做的是我喜歡又很在行的事。」她建議年輕人有兩件事應該要顧好，第一個是英語能力，第二則是找到自己的優點。「人要知道自己的優點、找到自己的價值才會有自信，自信能夠幫助學習，也不容易有挫敗感。」

「我是苦讀過來的，如果我做得到，你們也做得到。」作為一路努力過來的人，張雅琴提醒不要忌妒有天分的人，「總是有人比你會讀書，甚至就算沒怎麼讀也可以考很好；但沒關係，想辦法按著自己的步調，花時間更投入就好。」

About 張雅琴
出生：1963年
現職：年代新聞台主播
經歷：曾在東森財經新聞台、三立新聞台、TVBS、台視等擔任主播
學歷：美國哥倫比亞大學國際關係研究所、政治大學新聞系

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