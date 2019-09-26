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《與惡》施名帥化身超級奶爸神救援　育兒神器輕鬆帶娃

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▲《與惡》施名帥化身超級奶爸神救援，育兒神器輕鬆帶娃。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲幫寶適影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲電視劇要角精神科醫生林一駿，化身超級奶爸，耐心與寶寶互動。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

抱著寶寶專心在看電視，他不是電視劇要角精神科醫生林一駿，而是化身超級奶爸的施名帥，在其他爸爸聞到寶寶放屁聲，紛紛戴起手套靠近寶寶，卻怎麼樣也抓不住活動力超強的寶寶時，神救援的拿出拉拉褲，一拉就穿上快速完成換尿布，讓其他爸爸好生佩服。

▲幫寶適影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲知名紙尿褲品牌幫寶適，特別找來施名帥拍攝廣告，帥氣展現輕鬆帶娃的育兒神器。

原來是知名日本製一級幫拉拉褲品牌幫寶適，特別找來施名帥拍攝廣告，帥氣展現輕鬆帶娃的育兒神器，面對可愛寶寶，施名帥也被融化了，溫柔又有耐心的與寶寶一起玩玩具，逗得寶寶好開心，舉手投足之間更是展現滿滿父愛，有網友留言稱讚施名帥有好奶爸形象，也有網友打趣留言「(與惡) 喬平快來看妳老公」。

▲幫寶適影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲在與寶寶互動時，舉手投足之間展現滿滿父愛。

會爬走的寶寶，在換穿尿布時總是不受控，幫寶適KUSO展現新手爸媽手忙腳亂的時刻，以及寶寶換尿布時常見的「逃跑瞬間」，拉拉褲能夠神救援幫助爸媽和寶寶開心完成換穿尿布時刻。

而對於媽媽來說，給寶寶一個乾爽舒適的健康屁屁，就是最重要的事，幫寶適同樣也以媽媽視角KUSO呈現，相較於小孩會彈琴畫畫，爸爸媽媽們更加重視屁屁紅疹問題，有經驗的媽咪分享，想要戰勝尿布疹，最重要的就是挑選透氣的尿布。

▲幫寶適影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲「幫寶適一級幫拉拉褲」就是施名帥輕鬆帶娃的育兒神器。

有媽咪表示，現在都是使用幫寶適一級幫拉拉褲，一開始使用是因為覺得好撕跟好穿脫，在使用後發現，它其實很服貼寶寶的腰圍跟腿圍，不會漏尿也不會有勒痕，跟他牌產品比較，最明顯差異點就是寶寶的尿布疹，也就是紅屁股改善非常多，寶寶心情也變得比較好，比較不容易哭鬧。

▲幫寶適影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲媽咪表示，幫寶適一級幫拉拉褲跟他牌產品比較，最明顯差異點就是寶寶的尿布疹改善非常多。

尿布是影響寶寶舒適度很大的一項育兒用品，穿上舒服自在的尿布，寶寶就會有好心情，看到寶寶的笑容，爸媽也會跟著 開心，主打快速穿脫超方便的幫寶適一級幫拉拉褲，一拉就穿上、一撕就脫下，讓新手爸媽不用在手忙腳亂， 輕鬆穿脫拉拉褲，做個優雅的爸爸媽媽。

產品資訊看這邊》https://pse.is/KT8N7

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