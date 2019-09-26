「小產權房」複雜難懂　港人投資購入中招

▲粵港澳大灣區為香港人及青年人提供發展機會。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

粵港澳大灣區為香港人增加發展的機會，許多人選擇到當地投資房產、商家等，但多數民眾不了解大陸的買房政策，有些房東會為了推銷提供虛假的資料，導致受害者買下來路不明的土地，因而衍生出許多問題，常有金錢損失的案例發生，付了錢後才發現對方是一間空殼公司。

根據外媒報導，工聯會日前召開記者會，公佈大灣區針對置業問題的研究及多項建議。中山工聯諮詢服務中心主任潘志輝在記者會上表示，「近年港人在內地置業遇到困難甚至騙局愈來愈常見，中心已接獲逾千求助個案，大部分與商住房、『小產權房』或無證『小產權舖』相關。」

潘志輝解釋，大陸的土地分為「居住用地」及「商業用地」，「前者使用期限是70年，後者只有40年，在土地期限屆滿時，『居住用地』的契約會自動續期，代表物業擁有者可永遠地在該土地上使用自己的房產；其他用地包括『商業用地』則沒有相關規定，甚至有機會被收回土地，賠償安排也受影響。」

▲粵港澳大灣區是由圍繞中國珠江三角洲地區組成的城市群。（圖／中山發佈）

不肖商人將商鋪拆分成小產權鋪的格子鋪出售，業主購入這些「小產權鋪」後無法辦理過戶手續，事後也難以追究責任歸屬。一名香港人一次購買4個格子鋪，損失高達80萬港元（約台幣317萬元）。

因香港人不了解當地房價行情，商人故意提高售價欺騙消費者。一名阿婆投訴，她曾經以40萬元（約台幣158萬元）購入市價僅需10萬元（約台幣39萬）的車位。

針對多起欺騙事件，工聯會建議政府加快建設大灣區公共應用資訊平台，方便市民了解當地物業和土地相關政策資訊，同時加強特區政府駐當地辦事處，協助受害者後續賠償相關法律問題。

小產權房是大陸一種房市俗稱用語，並沒有法律效力，也沒有任何官方承認的產權。通常是指在大陸農村和城市郊區原本給農民屬於「集體所有」性質的土地，後被人自行建設用於非法銷售的住房，查獲者有可能被拆除或沒收。

►就算爬到樹上！妳還是很美

