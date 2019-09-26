　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「小產權房」複雜難懂　港人投資購入中招

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼粵港澳大灣區。（圖／CFP）

▲粵港澳大灣區為香港人及青年人提供發展機會。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

粵港澳大灣區為香港人增加發展的機會，許多人選擇到當地投資房產、商家等，但多數民眾不了解大陸的買房政策，有些房東會為了推銷提供虛假的資料，導致受害者買下來路不明的土地，因而衍生出許多問題，常有金錢損失的案例發生，付了錢後才發現對方是一間空殼公司。

根據外媒報導，工聯會日前召開記者會，公佈大灣區針對置業問題的研究及多項建議。中山工聯諮詢服務中心主任潘志輝在記者會上表示，「近年港人在內地置業遇到困難甚至騙局愈來愈常見，中心已接獲逾千求助個案，大部分與商住房、『小產權房』或無證『小產權舖』相關。」

潘志輝解釋，大陸的土地分為「居住用地」及「商業用地」，「前者使用期限是70年，後者只有40年，在土地期限屆滿時，『居住用地』的契約會自動續期，代表物業擁有者可永遠地在該土地上使用自己的房產；其他用地包括『商業用地』則沒有相關規定，甚至有機會被收回土地，賠償安排也受影響。」

▲▼中山粵港澳大灣區。（圖／中山發佈）

▲粵港澳大灣區是由圍繞中國珠江三角洲地區組成的城市群。（圖／中山發佈）

不肖商人將商鋪拆分成小產權鋪的格子鋪出售，業主購入這些「小產權鋪」後無法辦理過戶手續，事後也難以追究責任歸屬。一名香港人一次購買4個格子鋪，損失高達80萬港元（約台幣317萬元）。

因香港人不了解當地房價行情，商人故意提高售價欺騙消費者。一名阿婆投訴，她曾經以40萬元（約台幣158萬元）購入市價僅需10萬元（約台幣39萬）的車位。

針對多起欺騙事件，工聯會建議政府加快建設大灣區公共應用資訊平台，方便市民了解當地物業和土地相關政策資訊，同時加強特區政府駐當地辦事處，協助受害者後續賠償相關法律問題。

小產權房是大陸一種房市俗稱用語，並沒有法律效力，也沒有任何官方承認的產權。通常是指在大陸農村和城市郊區原本給農民屬於「集體所有」性質的土地，後被人自行建設用於非法銷售的住房，查獲者有可能被拆除或沒收。

►就算爬到樹上！妳還是很美

ET快訊
王瞳、艾成「街頭爆激烈口角」！西門町路人圍觀　男方回應了
恐怖邪教再現！信眾被活活踩破肝臟亡　「聖母」原是省府約聘人員
10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「存款剩46」全身傷　10年逆轉史
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「小產權房」複雜難懂　港人投資購入中招

十一閱兵威脅台海 陸國防部：解放軍是打擊台獨強大力量

影／花2.9萬報名減脂營！120公斤男偷吃1根火腿　下秒被教練開除...學費全飛

國台辦批台港大遊行　陸委會：專制獨裁難理解「集會很平常」

影／尾隨短裙正妹回家！色狼在樓梯間「狂摸她胸＋抓下體」...7秒後逃離

影／創建於清代走過109年　南苑機場送走「最後一架客機」

美航母南海遭陸軍艦包圍？ 任國強：在大陸喜慶日搞小動作

反制對岸「介選」攻勢　陸委會：嚴防網路攻擊 、媒體滲透

少年狼尾隨妙齡女 樓梯間突然熊抱恣意襲胸

香港民陣928集會確定舉行！　警方發不反對通知書

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

要吃罐罐嗎？喵正經臉回「好啊」 清晰發音網驚呆：工讀生出來喔

「小產權房」複雜難懂　港人投資購入中招

十一閱兵威脅台海 陸國防部：解放軍是打擊台獨強大力量

影／花2.9萬報名減脂營！120公斤男偷吃1根火腿　下秒被教練開除...學費全飛

國台辦批台港大遊行　陸委會：專制獨裁難理解「集會很平常」

影／尾隨短裙正妹回家！色狼在樓梯間「狂摸她胸＋抓下體」...7秒後逃離

影／創建於清代走過109年　南苑機場送走「最後一架客機」

美航母南海遭陸軍艦包圍？ 任國強：在大陸喜慶日搞小動作

反制對岸「介選」攻勢　陸委會：嚴防網路攻擊 、媒體滲透

少年狼尾隨妙齡女 樓梯間突然熊抱恣意襲胸

香港民陣928集會確定舉行！　警方發不反對通知書

不斷更新／岳東華2分砲炸裂　6局統一9：8兄弟

羅志祥有忌諱...愷樂拿手銬上銬　小豬嚇喊：公司誰養啊！

飯店浴缸水變綠黃色！清潔妹仔細一看「沉積物」秒停手…傻眼：死囝仔

畫家車禍失憶！「經紀人詐死」斂財4億　背後原因有洋蔥

小禎裙子高衩直逼翹臀！　大腿根部開始「超深肌肉線條」辣翻…網讚：視線離不開

460萬起！賓士GLS旗艦7人座休旅登台、V-Class頭等艙套件超豪華

金山警分局治安會報反賄選宣導　基隆檢察官教民眾查賄制暴

為登雜誌被騷擾！攝影師越貼越近「當面掏GG」　女星怒投訴…得到回應扯爆

中職／恰嘟最終對決全場起立　飆速143公里一壘飛球畫下句點

報復私房A片被拿去秀　辣手小三剪掉男友GG 判刑13年

大陸熱門新聞

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽..

他砸掉5面承重牆嚇跑17戶鄰居

大陸怕台3件事　國台辦：不值一..

甜蜜熱線聽到喊「爸爸」她嚇：男..

爸媽不信她頭痛隔天留字條人失蹤

外送員撞勞斯萊斯！目擊者嘆：要..

跟妹吵架...15歲男賭氣跳河..

20歲女大生離奇失聯8天

影／報名減脂營！120公斤男偷..

深夜躺床爽滑手機！男大生心跳停..

19歲女手腳長滿皰疹...看診..

國中生從4樓扔下同學！母親發聲..

平潭大橋全線貫通　高鐵通往台灣..

陸首批iPhone 11用戶怨..

更多熱門

相關新聞

深圳將增強大灣區內核心引擎功能

從大灣區核心引擎到全球標桿城市，深圳的城市定位再次攀升。《中共中央 國務院關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》中提出，抓住粵港澳大灣區建設的重要機遇，深圳將增強核心引擎功能，朝著建設中國特色社會主義先行示範區的方向前行，努力創建社會主義現代化強國的城市範例。

陸深圳示範區　港澳人享市民待遇

廣西吸引大灣區投資超5000億元

河北構建全區域旅遊新格局

助台商發展 深圳簽合作備忘錄

關鍵字：

大灣區小產權房小產權鋪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜：下流不堪

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆家教

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面