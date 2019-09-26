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中華電信幫消費者精打細算！申辦小資省很大送上網量「最高100GB」購機再享折扣

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▲▼低資費，小資，手機，上網，中華電信（圖／中華電信提供）

▲許多精打細算的小資族在計算過每個月實際的行動上網用量後，不再鍾情於吃到飽，而是以自身需求考量更經濟實惠的資費方案。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

智慧型手機問世以來，全民皆瘋手機上網，把手機在日常的使用量拉到最大，許多人為求安心習慣申辦吃到飽的資費，但對於只要簡單刷刷FB、IG、回Line或查找資訊的民眾來說，手機4G上網吃到飽好像太浪費了，因此不少精打細算的消費者不再以吃到飽為主，而是依據自身使用需求選擇更經濟實惠的資費方案，畢竟萬物齊漲的年代裡，要懂得「把錢花在刀口上」，才能讓錢變大變好用。

不選擇吃到飽資費固然是符合自己的使用需求，但人生就怕一個「But」，例如某個月突然必須狂打Line電話聯絡事情，或在沒有Wi-Fi的空間卻臨時要上網查詢大量資訊，甚至忘記關掉網路讓流量跑到當月最高峰，畢竟人只要一迷糊，什麼蠢事都有可能發生。想到時時要提心吊膽「監視」網路用量，讓小資族不免感嘆，這樣省下錢卻死掉超多腦細胞，到底算不算有省到？

面對小資一族的掙扎與困擾，同步也希望關照到小孩、長輩族群的需求，電信龍頭「中華電信」近來特別祭出限時優惠「小資省很大活動」，不論是新用戶、攜碼甚至是續約用戶，現在除了選擇月繳299元、399元、599元指定方案享有原資費優惠以外，還可以額外再一次性地獲得30GB、50GB、100GB的上網量，綁約期間內讓用戶自由使用，「加量不加價」的大4G行動網路概念，讓用戶們都眼睛一亮！每個月繳一樣的錢，卻能享受高品質網路與更彈性的運用，不用擔心哪時天外飛來一筆超過用量上限的貴鬆鬆帳單，終於可以有效地把荷包君顧緊緊。

▲▼低資費，小資，手機，上網，中華電信（圖／中華電信提供）

▲中華電信針對消費者需求提供3種經濟實惠的費率，搭配各自加贈的上網量，要幫小資省很大。（圖／擷取自「中華電信」官網）

如今，用戶不只能以自己的習慣偏好為出發，從299元、399元、599元這3種費率選擇對自己最有利的方案，既有的上網量再加上贈送用量，調配每月的上網用量也更自由了。舉例來說，本來599單門號優惠方案既有的7GB，每個月滑FB、IG，傳Line簡訊、語音訊息、圖片都很夠用，但若是偶爾想聽首最新單曲、搶快看一下熱播影集的最新集數，加贈的100GB在這時的價值就能發揮到最大。各種費率針對網內外通話，也有不同優惠，選擇599單門號優惠方案的用戶，還可額外享有網內每通前5分鐘免費。

中華電信不僅提供小資族最精打細算的方案，如果最近剛好有換機需求，小資族一樣能同步再享購機優惠價，而且不只有新辦、攜碼的用戶可以爽拿雙重優惠，中華電信也讓續約的老客戶有福同享。「小資省很大活動」即日起限時至9/30（一）為止，把握倒數最後幾天的申辦時間，快抓緊時機，至中華電信門市與官網申辦https://cht.tw/c/g4ejl

此外中華電信也照顧學生族群，提供青春無敵學生方案購機優惠，讓學生享有超殺的資費和購機優惠，趁這一波iPhone熱潮，入手最夯的iPhone 11新機，想要拿好康有省很大的小資族和同學們，千萬不要錯過。把握學生專屬優惠特權，立即至中華電信門市與官網申辦https://cht.tw/c/rpnnz

▲▼低資費，小資，手機，上網，中華電信（圖／中華電信提供）

▲同時想購機的小資族，不用擔心面臨優惠2選1的窘境，拿到加贈上網量的同時還能再享換機折扣。（圖／中華電信提供）

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