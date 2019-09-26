與臉皮都是同一張肌膚　醫師揭秘頭皮健康保養真相

▲醫美醫師洪毓鎂提醒，愛美保養不能忽略頭皮，頭皮保養得好，臉部也會更有光彩。（攝影剪輯／東森新聞雲）

消費中心／台北報導

化妝水、精華液、眼霜、乳液…為了讓臉蛋看起來Ｑ彈嫩白，很多人每天努力勤做保養，瓶瓶罐罐抹了一大堆，但卻忘了養護與臉部共用同一張肌膚的頭皮，等到出油飄異味、掉髮、頭皮屑變多，才會意識到頭皮出了狀況。許多愛美人士只看重「面子」問題，醫美醫師洪毓鎂提醒，頭皮保養得好，臉部也能容光煥發。

不管哪個年齡層、女生或男生，絕大多數都希望能夠變得更漂亮、乾淨，追求讓自己的面子能夠更完美，對於保養這門課題也就特別上心，願意花時間在網路上爬文研究一番，但在各種保養術中，洪毓鎂提到很多人忽略的一點，「其實頭皮的健康跟緊實度，與臉部皮膚有很大關係，把頭皮照顧好，臉部也會比較有光彩。」

▲洪毓鎂表示，慎選保養品與吹髮器具，才能保養好頭皮。(圖／翻攝自DYSON職人影音，以下同)

想要頭皮健康養得好，除了注意飲食均衡、正常生活作息、做好基礎清潔，洪毓鎂建議，「平常就要慎選保養品與吹髮器具」。傳統吹風機雖然也能吹乾頭髮，但現代人染、燙髮很普遍，風溫過熱反而會傷害頭髮和頭皮，長期下來，不但沒吹出名模級秀髮，倒是越吹越乾，讓髮質受損出現毛躁、分岔、斷裂。

▲新一代Dyson Supersonic™吹風機，配備強效數位馬達、智慧溫控科技以及氣流倍增技術，可快速乾髮，同時保護頭髮。

現在的吹風機越做越進化，像是被網友冠上「夢幻神級」稱號的Dyson Supersonic™吹風機，從推出至今持續熱賣，原因不只是因為它的時尚外型，更吸引人的還有其功能性，因為配有智慧溫控科技能以舒適溫度吹整，避免高熱損傷髮絲，再加上氣流倍增技術，能產生大風量且集中氣流快速乾髮、保持頭皮乾爽，防止濕氣造成毛孔阻塞，降低油脂阻塞及毛囊發炎的發生率，吹整過程還會釋放負離子減少靜電，不論長髮、短髮、直髮、捲髮，都能吹出一頭綻放亮麗光澤的柔順頭髮。

針對不同髮質及吹整訴求，Dyson Supersonic™吹風機附有造型吹嘴、烘罩等多項配件，可以選擇自然順髮吹整，細軟頭髮與敏感性頭皮則是可以更換柔和乾髮，此外，因重新設計過握把及配重比例，因此吹髮時更輕巧好拿，外出旅遊也好攜帶。洪毓鎂認為，選擇一支好的吹風機，能在日常生活中守護頭皮健康，當頭皮健康了，頭髮自然亮麗有光澤、臉皮也更有光彩。

▲洪毓鎂分享，自己工作時經常戴著護目鏡，當拿下來時，頭髮也會變得較為凌亂，這時候她就會利用Dyson吹風機快速將頭髮整理好。

醫美醫生推薦使用，讓Dyson吹風機呵護髮絲健康，產品連結: https://ppt.cc/fpjr2x