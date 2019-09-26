冰炫風創意吃法！「6種加料」網友超驚訝　冰火交融讓社畜員工愛翻天

▲網路劇《社畜時代》最新一集，舉辦冰炫風創意吃法競賽，員工們絞盡腦汁研發各種新潮獨特的吃法。（圖／取自社畜時代）

生活中心／綜合報導

秋老虎的威力不減，每當天氣炎熱又高溫發威時，嚐點綿密清涼的冰淇淋最過癮了！其中，最讓消費者起心動念的冰品就是「OREO冰炫風」入口即化的口感夾雜酥脆餅乾，擄獲不少大人、小孩的心。因此，網路劇《社畜時代》最新一集就來了冰炫風創意吃法競賽，員工們各個絞盡腦汁研發新潮獨特的吃法，馬上來看看6種新創意，不需要攪拌就能激盪出銷魂滋味。

網路短片《社畜時代》的扛壩子—朱姐，不改犀利作風，一早進辦公室開始河東獅吼，每個小職員都不能僥倖逃脫，看到一邊打電腦一邊吃東西的女職員、業績沒達標的男員工不順眼，「閒情逸致吃零時，要不要朱姐幫你放鞭炮鼓勵一下！」、「業績達標沒，你人行招財貓嗎？」女主管一發威，大家都怕掃到颱風尾被點名，紛紛找機會改變風向，幫朱姐降降溫、消消氣。





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每天早晨睜開眼就開始忙碌的轉圈圈，行程表從早到晚一刻不得休息，尤其是《社畜時代》所描繪的業務部更是忙的不可開交！俗話說，取悅一個女人除了甜言蜜語，最重要的就是「吃」，收服他們的味蕾，女人心情就會快樂。小小職員們發現朱姐早上爆氣原因就是肚子餓，血糖太低，需要一些甜蜜蜜的東西安撫情緒。

於是，大家提議吃麥當勞「OREO冰炫風！」原本朱姐面有難色，不知道是害臊還是被猜中心聲，欲拒還迎一陣子後獅子大開口喊聲：「三份冰炫風、麥脆鷄、大薯」引起其他員工不知所措，心生納悶：「朱姐食量也太大！」





由於整個社畜辦公室被OREO冰炫風佔滿，滿滿滿滿的冰多到吃不完，促成「第一屆社畜麥當勞冰炫風創意吃法大賽」。每次到電影院一定會享用吉拿棒，濃郁香氣根本劇情片之友。因此，第一個創意吃法便是「吉拿棒冰炫風」，當肉桂香氣混搭Oreo巧克力、冰淇淋奶香，唰嘴滋味絕對停不下來！社畜員工還推薦「小泡芙冰炫風」隨意選擇巧克力、香草口味泡芙，一顆顆沾裹冰淇淋，美味大大升級，許多網友表示，從來沒試過，「看起來極度誘惑！」「買三份試試看！」等。

▲獨特吃法，選擇吉拿棒、小泡芙加入冰炫風。

另外，日本最近吹起珍珠奶茶風，任何食物都要加一味「珍珠」，連麥當勞冰炫風也不例外，多了波霸珍珠，口感嚼勁全力提升；榮登2019年最酷創意吃法的還有「蘋果派冰炫風」，燒燙燙的蘋果派交織冰淇淋，營造出酸甜加冰火五重天的絕妙感受！

當然，朱姐也不忘發揮一點創意，提出健康新吃法「地瓜冰炫風」咬得到纖維，也品嚐得到香甜冰淇淋口感！還有基本絕配「薯條混冰炫風」這是多數網友熱愛的組合，除了冰炫風，搭配蛋捲冰淇淋一樣合拍。





▲薯條加冰炫風是網友最愛的基本款搭配。

許多網友看到《社畜時代》影片，立刻留言說：「每個創意都好好吃」、「想感快衝麥當勞，加芒果應該也很搭吧！」、「心情不好來一杯，馬上眉開眼笑。」此次影片激盪不少網友的靈感，甚至搭上時下甜點風潮，要客製酪梨冰炫風、麻糬冰炫風、黑糖煉乳冰炫風、吐司夾冰炫風等。