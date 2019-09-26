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瘋電影／金手套虐殺事件　血腥惡臭的極限醜陋

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文／賴賴

▲▼ 金手套虐殺事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這是繼「百年癲狂」之後，所看過最難以入眼的一部以醜為基底風格的特色電影，雖然和《傑克蓋的房子》《極端邪惡》一樣都是殺人魔系列，但差別的是前兩者都屬於外貌可觀，且條件也完全不同，本片首先男主角就在一個純粹污穢卑劣低下的存在條件下進行殺害過程，而導演所挑選的女性拍攝對象，也都以對稱男主方式來配對，所以肥醜髒噁為視覺標準時，觀賞過程就毫無娛樂價值可言，不過敘事流暢，屬於文青電影。

不同於其他殺人魔電影，這部電影有著不堪入目的性愛與殺人過程，人若墮落至此，也就與畜生相距不遠了，沒有生存條件的環境，生活壓力大卻仍酗酒逃避現實的醜男醜女，在既臭又骯髒的加蓋屋內動物般的交配，慘不忍睹的視覺令人窒息，真的是一部不能吃飽去看的電影呀。

這是影展型電影。

片　　名：金手套虐殺事件
英文名稱：Der goldene Handschuh
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2019-09-12
片　　長：01時50分
導　　演：法提阿金(Fatih Akin)
演　　員：喬納斯達斯勒(Jonas Dassler) 、 亞當布斯杜克斯(Adam Bousdoukos)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：本萃電影


劇情大綱

《烈愛天堂》德國名導法提阿金睽違14年重返柏林影展最受矚目新作，改編自德國作家海因茨史重克（Heinz Strunk）的同名小說，講述發生在二戰後德國，駭人聽聞又荒謬至極的真實社會案件。

二戰後的德國漢堡紅燈區遊蕩著被生活挫敗的人們，他們只能將自己沈溺酒精與性，也讓位在此區的「金手套」酒吧成為了頹廢求歡之地。中年男子費茲常年出沒於此，拐騙一些人生不順遂的女性們將他們帶回住所，試圖強姦。

長相極為醜陋的費茲對自己的外表十分自卑，性功能也有障礙，由於強姦不成，最後往往以謀殺收場，將屍體肢解藏在家中……。

導演充分展現出暴力元素以及視聽語言的掌控，重建出真實殺人犯的故事，電影呈現一種陰暗、恐慌的氛圍，其中變態的細節描述，令人不敢直視。

▲▼ 金手套虐殺事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲男主角少數在片中好看的打扮。

▲▼ 金手套虐殺事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲肥胖醜老髒是本片女性演員的挑選重點。

▲▼ 金手套虐殺事件。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲終於來了正妹了，正想作案呢！

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