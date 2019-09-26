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見客戶不再尷尬！告別傷身傷感情的癮君子生活　不吸菸更暢快

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電子煙,菸害, 。（圖／衛福部）

▲癮君子的煩惱不少，對自己跟所愛的人負責，是時候該戒菸了！（圖／衛福部提供，下同）

生活中心／綜合報導

身為癮君子，生活中有許多地方需要注意，公共場所禁菸範圍擴大，想點菸卻找不到可以吸菸的地方；民眾對於菸味的耐受程度越來越低，吸菸的人在外常引來側目；菸品危害健康的意識愈加抬頭，受夠朋友批評你身上的菸味……，在公司吞雲吐霧完了之後，擔心菸味附著在身上，都要在外面再待五分鐘才敢回辦公室嗎？遞名片的時候手上的菸味讓你有點尷尬嗎？想給工作上往來的客戶留個好印象、也希望對自己愛的人負責，為了身體健康跟生活品質，不讓身邊的人受到二手菸、三手菸的危害，那麼是時候該戒菸了。

電子煙,菸害, 。（圖／衛福部）

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癮君子的口頭禪：「飯後一根菸，快樂似神仙。」大家都聽過，甚至很多癮君子認為吃飽抽根菸有助消化，但是，真的是這樣嗎？早有新聞指出，國健署表示菸中的尼古丁會阻礙腸胃消化功能，進一步損壞胃部中和酸性的能力，使得「酸」侵蝕胃黏膜，且會讓吸菸者的十二指腸潰瘍及胃潰瘍更難治療，增加復發機率。

衛生福利部國民健康署戒菸新知分享，現在國際上對於菸害防制的觀念已經進展到防止三手菸的危害，日本即有新規，禁止政府職員吸菸後45分鐘搭乘電梯，且日本國際醫療中心等機構調查指出，吸菸會影響聽覺，菸品所含的尼古丁可能損害內耳神經細胞，吸菸會造成心血管、肺部疾病及增加致癌機會等，更是眾所皆知。

許多癮君子下定決心戒菸，想要採取漸進式做法，卻選擇了以新興的電子煙替代紙菸，但是電子煙的危害其實比你想得更嚴重且不可預期，美國近兩個月傳出逾五百多起疑因電子煙引起的肺病，已經導致多人喪命，肺部重症醫師表示：「電子煙非常危險。」電子煙出現的時間不長，初上市時仍無法可管，流行病學專家提醒電子煙的使用者「你無從得知他們在煙油裡面加了什麼。」儘管電子煙不含焦油，仍有八成以上含尼古丁，且電子煙所釋放的煙霧中，含有微粒、鉛與化學物質，若在密閉空間使用，PM2.5則會上升到「紫爆」的七倍，美國密西根大學教授表示，將這些化學物質吸進體內，與直接注射進血液中無異，對人體的傷害可想而知。

電子煙等新興菸品以新潮的外型，以及水果、糖果等氣味吸引許多癮君子及青少年嘗試，但「以電子煙幫助戒菸」的說法其實並沒有根據，電子煙更有可能讓原本沒有菸癮的人對其中所含的尼古丁成癮。發表於《國際環境研究與公共健康期刊》國內調查顯示，青少年嘗試使用電子煙之後，反而增加日後抽紙菸的機會，且依舊有二手菸的危害及致癌風險。

想戒菸，你可以有更聰明的方式，不需要拿自己的健康當作實驗品，戒菸之後你比較不會胸悶、爬樓梯越來越不喘、咳嗽頻率減低、牙齒也變得更亮白、手指跟衣服不會再沾染菸味，更重要的是，你可以省下很多白花花的鈔票，省下來的錢帶另一半去吃大餐，內心的滿足感絕對會大過於吞雲吐霧的短暫愉悅，現在就開始感受不當癮君子的暢快人生。

電子煙,菸害, 。（圖／衛福部）

（廣告/經費由菸捐支應）

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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