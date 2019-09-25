快訊／「蔡賴配」終於給答案？捕獲賴清德北上：會蔡英文沒問題

記者柯沛辰／綜合報導

2020總統大選持續升溫，綠營內「蔡賴配」呼聲漸高。前行政院長賴清德25日證實，他前兩天才跟黨主席卓榮泰會面，但未與總統蔡英文通電話。媒體追問何時「蔡賴會」？賴清德回應，「這個沒有問題，因為我初選結束後，就已經表達對蔡英文總統的支持。」

記者提到，相對於國民黨初選後紛擾不斷，他在初選後展現風度。賴清德笑說，「哪裡，我是做我應該做的事情而已。」

至於會面是否代表「蔡賴配」有譜？賴清德沒有鬆口，只頻頻回應「謝謝」，留下無限想像空間。

事實上，賴清德19日傍晚就曾被目擊出現在北市鎮江街附近；如今再度北上，賴清德在台北車站一家麵包店附近被媒體捕捉到，鬆口證實近期確實跟卓榮泰見面，而且跟蔡英文見面也不是問題。

▲賴清德突然北上現身台北車站，鬆口「蔡賴會」沒問題。（圖／東森新聞）

黨主席卓榮泰25日下午向媒體表示，他近日已跟賴清德見過面，表達這次黨內總統初選民調與過往方式不同，是參酌當時政治情勢、社會氛圍，但事後外界對修訂時程、程序及結果有意見，黨應該審慎的檢討，往後更應該要深思熟慮，避免引起不必要爭議。

桌榮泰說，柯文哲組黨，但沒有參選，顯然與當時判斷有所落差，這點他身為黨的負責人，未能洞察未來發展，也沒有辦法當時做出正確判斷深感遺憾，必須向雙方當事人，以及台灣社會表達負責任歉意，也要跟雙方說明。

桌榮泰表示，對當事人說明、取得諒解理解，並妥善因應措施維護當事人權益，這是他應該做的，但現今這個民調辦法已經過中執會完整程序修訂，也進行完畢，當然必須有效地繼續執行，盼全黨現在團結一致，爭取總統連任、國會過半目標。

▲卓榮泰25日下午說明黨內初選爭議，也證實近日曾和賴清德會面。（圖／記者蔣婕妤攝）

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