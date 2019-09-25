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林飛帆揪朱阿嬤開「台灣派對」　民進黨33歲黨慶宣傳影片曝光

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記者黃巈禾／綜合報導

民進黨28日將舉辦創黨33週年黨慶「台灣派對」，宣傳影片25日在臉書搶先曝光，31歲最年輕的副祕書長林飛帆，與91歲的第一代資深黨員朱阿嬤同框，齊喊「台灣派對一定愛綴！」

民進黨在粉專提到，民進黨「台灣派對」28日下午2時將在台北市北平東路登場，一直到晚間8時結束，請到各式表演團體、市集攤販及黨內資深、年輕黨員，並邀請各界民眾共襄盛舉，「回顧台灣民主來時路，同時也更要前瞻我們未來的路！」

剛加入民進黨、最年輕的副秘書長林飛帆，與入黨32年的資深黨員朱謝緩鄉同框宣傳。影片中，林飛帆的關鍵字有「太陽花運動」、「學運領袖」、「台南人」、「副秘書長」、「愛妻」、「野草莓」、「非韓家園」等。

朱阿嬤的關鍵字則是「台北大空襲」、「32年」、「鄭南榕事件」、「女性黨外運動家」、「國會全面改選」、「一日三市」、「水砲車」。

▲▼林飛帆與朱阿嬤同框宣傳民進黨黨慶。（圖／翻攝民進黨臉書影片）

▲林飛帆與朱阿嬤同框宣傳民進黨黨慶。（圖／翻攝民進黨臉書影片）

影片最後，林飛帆與朱阿嬤齊喊「台灣派對，一定愛綴（跟）」。不少網友看完宣傳影片後都相當期待黨慶，並紛紛留言，「共襄盛舉！」、「全力支持！」、「蔡英文總統連任加油」

林飛帆也在臉書表示，前陣子去拜訪朱阿嬤，對方拿出斑駁的老黨證和照片，精神奕奕說了很多當年的故事，而民進黨黨慶那天，朱阿嬤也會到場支持。

林飛帆指出，民進黨經過33年，在很多人眼裡是個老牌政黨，但其實33年真的不長，以人的年齡來算，33歲正值青壯，或許體系龐大讓很多事情變得僵固，難以撼動，但也只有持續「找回老朋友，邀請新朋友」才能維持自己，讓創黨精神能延續。

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