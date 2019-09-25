快訊／白宮公布「烏克蘭門」電話紀錄文本　川普誘勸調查政敵拜登

▲白宮公布川普與烏克蘭總統的電話紀錄摘要。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普因「烏克蘭門」風波，遭眾議院發起彈劾調查。白宮25日公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄文本摘要，顯示川普確實勸誘澤倫斯基調查民主黨競爭對手拜登。

美聯社報導，白宮公布的5頁備忘錄，內容為今年7月25日，川普致電烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的賀電。川普當時提到有關拜登一項無確切證據的指控，稱拜登（Joe Biden）試圖干涉烏克蘭檢方對其子杭特（Hunter Biden）的調查。

▼白宮公布5頁電話文本摘要。（圖／路透）



川普希望澤倫斯基與他的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和美國法務部長合作，調查拜登的案子；川普對澤倫斯基說，「如果你能查查看…我覺得這聽起來很可怕」。川普證實，他在這次電話會談的前幾日，才剛下令凍結對烏克蘭近4億美元的援助。

報導指出，情報機構監察長向國安會代理情報總監表示，川普與與烏克蘭總統之間的對話，可能違反了聯邦競選財務法；但司法部檢察官檢視電話會議的摘要後，認定川普行為並未犯法。

司法部一名不具名官員說，監察長認為，如果川普要求烏克蘭領導人調查其政敵，藉此幫助自己競選，則該通電話就違反聯邦法律，然而該指控是基於「吹哨人」的舉報，且監察長也無法獲得完整文本紀錄。司法部審查粗略紀錄後，認定川普並未違法。

另據CNN報導，白宮一名高級官員表示，這份紀錄是由語音識別軟體製作而成，並非該通電話的逐字稿。白宮官員表示，白宮權衡機構利益與透明度後決定公布電話紀錄文本，並事先獲得烏克蘭總統澤倫斯基的同意。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼民主黨總統參選人、前美國副總統拜登。（圖／路透）

