東森、緯來跑馬預告　北都5.2萬戶22頻道10月大斷訊危機



▲東森電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）



記者陳世昌／台北報導

大享、浩嗚、優視三家頻道代理商，因2018年頻道授權費爭議，日前向台北市新設有線電視系統「北都」發出下架同意書，要求北都依程序向NCC申請在10月1日下架，後來雖經NCC主委陳耀祥出面約談、主持協調會，雙方仍「不給面子」 協商破裂。25日晚間東森電視、緯來電視已開始在畫面上以圖卡或文字跑馬，預告將在5日後的10月1日停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。



由三大代理商發出的22個頻道「下架同意」詳細名單如下，如果真的發生，將有5萬2000戶受影響。



▲緯來電視25日晚間開始在畫面上預告10月1日起停止供應節目訊號給「北都數位有線電視」系統。（圖／網友提供）



22個發出「下架同意書」的頻道

大享代理頻道

東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞台、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台、緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

優視代理頻道

MOMO親子台、國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、衛視西片台、FOX頻道、衛視合家歡(STAR WORLD)



浩鳴代理頻道

龍祥電影台、Z頻道



NCC發言人蕭祈宏25日表示，頻道商如果是自己在畫面上「跑馬」告知要中止播送，這是頻道商單方面的行為，不代表NCC認可，NCC主張業者還是要優先考量消費者權益。



據了解，NCC已緊急邀約雙方當事人再進行協商，10月1日是否真的會斷訊？會有多少頻道訊？目前仍無法確定。

