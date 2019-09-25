藍委拍桌6次嗆蔡碧仲「爛官！」　陳明文：300萬是我家的事

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委陳明文日前在高鐵遺失300萬元，立法院財政委員會25日邀相關部會首長專案報告，釐清是否涉及洗錢防制問題。不料法務部次長蔡碧仲備詢時，多次在議場「反質詢」，引發國民黨立委費鴻泰不滿，數度拍桌痛斥「爛官」。蔡碧仲回嗆「我可以去告你」，雙方一來一往隔空互嗆，場面火爆。

立委陳明文日前在高鐵上遺失裝有300萬元的行李箱，事後雖失而復得，也解釋是給兒子到菲律賓創業賣珍珠奶茶，但用途及來歷仍受各界質疑。為此，立法院財委會25日要求金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮、行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂及交通部路政司長陳文瑞等相關部會官員專題報告，並備質詢。

▲立法院財政委員會主席費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

會議一開始，財委會召委費鴻泰要求高鐵董事長江耀宗說明遺失事件細節及始末。不過，江耀宗回應，事件已進入司法偵查階段，加上高鐵報告內容已列入交通部報告內，不便公開、詳細說明細節。

費鴻泰聽了很不滿，質問江「你是誰？什麼態度，我在立法院待了15年，沒看過這麼囂張的小官，你了不起阿？你不說清楚就給我站著！」堅持江耀宗準備好資料答詢才能下台。

▲法務部次長蔡碧仲。（圖／記者屠惠剛攝）

中場休息10分鐘後，江耀宗重新說明，當天列車在中午12點10分抵達南港站，清潔人員拾獲一個登機行李箱，隨即交給站務同仁，並轉送派出所。隨後有失主來協尋，依程序領回遺失物，但全案進入司法程序，相關人員正在配合檢調提供資料，其餘細節基於偵查不公開及旅客隱私，不便對外說明。

費鴻泰聽完，和緩回應「一開始這麼報告不就好了」。隨後會議進入詢答環節，針對日前有媒體報導法務部次長蔡碧仲稱陳明文分次提領「沒有問題」，國民黨立委曾銘宗特點蔡碧仲，「記不記得在媒體餐敘上說了什麼？」不料蔡立刻反問「你會記得你昨天中午說了什麼話嗎？」

▲費鴻泰拍桌嗆蔡碧仲「你本來就是爛官！」（圖／東森新聞）

此話一出，立刻引發費鴻泰不滿，當場罵蔡碧仲爛官，要求蔡遵守議場規則，不得「反質問」。沒想到蔡碧仲加碼反擊，糾正費鴻泰不該一直罵江耀宗，也不該稱官員「爛官」。

不過，費鴻泰再嗆，「你尸位素餐啊！你領這麼多錢，當然要你報告，你本來就是爛官！你本來就是爛官！」蔡碧仲回擊，立法委員在這個議場，有言論免責權，但也不能無限上綱，有本事就好好問，「你罵我6次爛官，我可以去告你。」

▲蔡碧仲反譏「有本事就好好問！」（圖／東森新聞）

曾銘宗見狀繼續質詢，「你跟媒體餐敘說分次領可以，很多人都會規避」。蔡碧仲澄清，他沒有接受過任何平面媒體或電子媒體專訪，也沒有說過陳明文分次提醒沒問題，他一再澄清，「你只看自己想看到，都會有偏聽，做人為人處事都要特別小心。」

曾銘宗追問無果，氣到不想再問，只說「你當政務官不及格，我懶得問了」。立委賴士葆質詢時大嘆，一皮天下無難事，皮久就變部長，現在只要上網一查蔡碧仲三個字，跑出來的結果就都是陳明文，兩人關係不證自明，可謂「明文規定、碧仲就輕」，建議蔡專業多一點、政治少一點。

▲陳明文場外遭記者追問，稱不知財委會質詢過程。（圖／東森新聞）

事後，記者追問陳明文「財委會為了你在吵架耶」，但陳明文頭也不回，只丟下一句「不知道啦」，便匆匆走進會場，沒想到媒體早就大陣仗守候。

面對鏡頭，陳明文忿忿不平地說，「（掉300萬元）這我家的事情啊，跟社會有什麼關係？變成政治問題，這不是冤枉，這是什麼？」

▲陳明文說，掉300萬是他的家事，卻被無限放大。（圖／東森新聞）

陳明文批評，選舉到了，有心人士「故意用各種手段，要來抹黑我，要來傷害民進黨。」記者問有沒有跟蔡碧仲聯絡？陳明文回應，「我也沒有跟他聯絡啊，為什麼會牽扯到蔡碧仲，我也不清楚，怎麼會變成蔡碧仲是『碧仲就輕』？這我也不了解，這故意的嘛！」

至於兒子在菲律賓的珍珠奶茶店還開不開？陳明文說，「以後再告訴你們好不好？如果你們以後還有興趣。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有