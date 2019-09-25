韓國瑜碩士論文「精闢又大膽」　台教會：可說是反送中先驅！





▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文近日陷入博士學位真偽風波，總統府23日舉行記者會，秀出已經嚴重泛黃的論文原稿，就是要針對黑英學歷逐一闢謠。然而這場「論文大戰」還沒平息，台灣教授協會（以下簡稱台教會）將在26日上午10點特別認真研讀國民黨總統參選人韓國瑜的碩士論文《從中共「對台統戰」策略看兩航談判》，該論文結論還強調一國兩制是不可能，也不可行的，可說是「反送中的先驅」。

台教會表示，距離2020總統大選只剩下100多天，國家領導人不僅要維持國家安全，更要引領國家未來走向，尤其台灣一直面臨統獨、藍綠路線之爭，為此將於26日認真研讀韓國瑜的碩士論文《從中共「對台統戰」策略看兩航談判》。論文中，韓國瑜提到一國兩制明顯違憲，擔憂逃犯會由香港被引渡。

對應香港的現在情勢，台教會認為，韓國瑜可說是「反送中的先驅」，且該論文結論，還說一國兩制是不可能的，也不可行的。

台教會指出，台灣海峽政治局勢詭譎多變，以中共對台統戰為題的韓國瑜，其碩士論文雖完成於1988年，對此論文所做的調查報告，發現韓國瑜當年在論文裡諸多精闢且大膽的觀察與分析，迄今仍具學術參考價值，故特別舉辦這場論文說明會，推薦給憂心「中共統戰」、「一國兩制」、「反送中」、「和平統一」乃至台灣未來局勢的民眾，詳加參詳。

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▼韓國瑜的碩士論文《從中共「對台統戰」策略看兩航談判》。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統）