奈及利亞男無套內射　女工程師怒「怎麼可以這樣」控性侵

▲女工程師指控在交友軟體認識的奈及利亞男子涉嫌妨害性自主。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

1名來台工作多年的奈及利亞籍男子，網約一名女工程師開房間，女方雖希望戴保險套，但奈籍男仍選擇內射，女子認為這樣已經違反她的意願，提告性侵，台北地檢署調查，2人在激情後還一起到超商買東西，途中遇到警察也沒報案，認為性行為當下雙方應是妳情我願，25日處分不起訴奈籍男。

30多歲的奈籍男子來台工作多年，已取得擁有居留證，2018年底透過交友軟體認識了年紀相仿的女工程師，2人聊了2個月，多次相約見面出遊，感情越來越好，甚至一度要相約開房間，但因付費問題發生爭執作罷。

▲女工程師認為對方內射違反她的意願。（圖／翻攝自pixabay）

2019年初，2人又聊到發生性關係的事情，女方表明希望能戴保險套，奈籍男不願答應，直到最後，女方去訂了間旅館房間，2人才剛上陣，女方就喊「好痛！」奈籍男稍微停頓後，就繼續直到射精在女方體內，女方發現後怒斥：「你怎麼可以這樣！」

女方事後提告遭性侵，但檢警調查，2人在性行為後，還一起去旅館外超商購物，然後回房間過夜，隔天退房又一起去吃早餐，女方有許多機會可以逃離，甚至在超商購物時，還曾遇到警察，也沒有報案，都與性侵案被害人反應不同。

女方表示是因當時不確定自己算不算被性侵，又怕奈籍男射後不理會跑走，所以一直跟著他行動，奈籍男則辯稱2人是男女朋友，否認性侵，因查無證據顯示奈籍男違反女方意願發生性行為，檢察官最後處分不起訴。

女孩兒要學會全面武裝

【其他新聞】

「遺書寫一寫折磨妳到死」！渣男被甩凌虐女友 充電線勒脖、棉被罩頭：妳今天死定了

男蟲扮醫師性侵黑幫大哥16歲孫女！江湖追殺令齊出…檢警搶先抓人保他命

老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣