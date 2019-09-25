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若韓國瑜當總統…柯文哲：我要吃安眠藥！全台使用量一定大幅上升

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▲▼0923柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲接受25日晚間播出的華視最新時論節目《今晚好好說》，談及國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜如果當選，他要吃安眠藥，而且第一個月全台安眠藥的使用量一定會大幅上升。

關於這次總統大選，如果是總統蔡英文連任，那在經濟層面的看法？柯文哲說，GDP大概就2萬到3萬左右。至於如果是韓國瑜當總統，台灣會怎麼樣？柯文哲表示，「這個想了就失眠！」

被問到是狀況會變更差嗎？柯文哲說，「不是！這個叫不敢想像，真的要開Stilnox（安眠藥）給我吃了！我要10mg的，6.25mg還不夠！」自己已經學乖了，因為Stilnox吃下去，一定要趕快躺下去！他以前吃Stilnox想說還有時間看電視，結果後來就開始夢遊。

主持人吳淡如問說，如果韓國瑜當總統，柯文哲要吃安眠藥，但蔡英文當總統，顯然沒有吃？柯文哲則回應，這個只要吃鎮定劑就夠了！還不用到Stilnox。

由於柯文哲將在2022年台北市長任期屆滿卸任，被問到對繼任有沒有什麼想法？他表示，「第一個，要選得上啊！選不上也沒辦法！」且目前台灣民眾黨也還沒有什麼人選，不過「自從韓國瑜以後，我就覺得台灣政治太不可預測了！一切都變得如此不可預測！」

柯文哲提到，自己出現的時候，就覺得很不可預測了，當韓國瑜出現，「天啊！更不可預測！」吳淡如則在旁邊說，「所以你今天說，如果韓國瑜當總統，你要吃安眠藥？這會變成一個新聞標題欸…」柯文哲則笑說，「我要吃安眠藥！」

隨後，柯文哲笑著補充說，「我保證，如果他真的當總統，第一個月台灣安眠藥的使用量一定會大幅上升！我應該先去囤貨。」

被問到是因為認識韓國瑜？還是聽到對方的政見覺得不以為然？柯文哲說，不是啦！講實際話，韓國瑜還沒有準備好！因為這個沒有那麼容易，「我跟你講，我把那些國安局的局長…一個一個來聽，聽到最後就覺得，哇！這哪有那麼容易呀？情治系統你要怎麼指揮？沒那麼容易啦！」

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