詐貸84億元疑逃香港　潤寅實業楊文虎王音之通緝真面目曝光

▲潤寅負責人楊文虎涉詐貸84億元遭通緝。（圖／翻攝調查局網站）

記者劉昌松／台北報導

潤寅實業公司涉嫌向台企銀、王道、星展等14家銀行詐貸84億多元，事隔3年東窗事發前，疑似潛逃香港，日前台北地檢署緊急約談潤寅實業務責人楊文虎的女兒楊宇晨，並向法院聲押獲准後，對楊文虎和妻子王音之發布通緝，調查局25日在外逃通緝犯查詢系統中，公布楊文虎夫妻資料，2人將被通緝20年。

潤寅實業資本額不到4億元，卻疑涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸，《ETtoday新聞雲》曾報導，潤寅表面負責人雖是67歲的楊文虎，但超貸大戲的操盤手，其實已經60歲的楊文虎妻子王音之。

▲銀行界人士認為王音之是超貸案操盤手。（圖／翻攝調查局網站）

根據調查局公布的通緝資料，王音之留著一頭俐落短髮，打扮整齊俐落，而《ETtoday新聞雲》曾採訪接觸過王女的銀行主管表示，王女不穿金戴銀，就像是一般公司主管，非常懂國際貿易，講話頭頭是道，且她手段十分高明，所以總是能跟銀行爭取到有利的條件。

沒想到，幹練的王音之和楊文虎從6月中開始失聯，檢調接獲通報追查，懷疑2人在6月1日就已潛逃出境，可能在香港落腳，檢察官確認後，在8月21日依涉嫌違反《銀行法》、《商業會計法》、《稅捐稽徵法》等罪，對2人發布通緝。

青春當靠山 桃花朵朵開

【其他新聞】

「遺書寫一寫折磨妳到死」！渣男被甩凌虐女友 充電線勒脖、棉被罩頭：妳今天死定了

男蟲扮醫師性侵黑幫大哥16歲孫女！江湖追殺令齊出…檢警搶先抓人保他命

老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣