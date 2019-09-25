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影／周四起北東變天！連雨5天「下雨熱區」出爐　氣象局：周四晚到周五雨最多

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記者賴文萱／台北報導

又要變天了！氣象局指出，隨著台灣東方海面的水氣逐漸移入，周四起，迎風面基隆北海岸及宜蘭將轉為有短暫陣雨的天氣，一直到下周一前，北部、東半部都容易有雨。其中，周四晚到周五是水氣最多的時候，東北部、大台北地區有局部大雨發生機率。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周東北風影響下，周四起至下周一北東變天轉雨。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

氣象預報員張承傳表示，未來一周都是在東北風影響下，周四起基隆北海岸及宜蘭將轉為有短暫陣雨的天氣，其中以東北部地區降雨較全面，容易有局部較大雨勢發生，其餘北部及花東地區一直到下周一前，都有降雨機率，但雨勢較為局部。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四晚上至周五水氣最多，東北部、大台北地區有局部大雨發生機率。（圖／中央氣象局）

周四晚上至周五，是水氣最多的時候，東北部地區甚至大台北都有局部大雨發生機率，至於中南部地區影響較小，大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨天氣。

氣溫方面，早晚都有秋涼的感覺，各地低溫約21到25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約27到30度，而中南部則稍感悶熱，高溫可達32、33度，日夜溫差稍大。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲北東變天飄雨，要到下周二後水氣才會漸減少。（圖／記者李毓康攝）

一直要到下周二、三（10月1日、2日）水氣才會逐漸減少，迎風面的東半部及北部地區仍有局部短暫陣雨，中南部地區大多為多雲到晴，午後山區偶有零星短暫陣雨。
 
另外，在關島附近海面有一熱帶擾動發展，未來有持續增強趨勢，模式上有發展為颱風跡象，若生成，將會是今年第18號颱風「米塔」。氣象局指出，目前看起來路徑會北轉，但仍要持續觀察。

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