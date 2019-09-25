　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

聯電併購三重富士通獲最終批准　旗下再添一12吋廠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼聯電Fab8s。（圖／記者周康玉攝）

▲聯電併購三重富士通獲最終批准。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

晶圓代工廠聯電今（25）日宣布，購買三重富士通（MIFS）股權案已獲得最終批准，將於10月1日完成併購，12吋晶圓廠。

三重富士通為聯電與富士通半導體（FSL）的合資12吋晶圓廠，雙方於2014年達成協議，由聯電分階段逐步從FSL取得三重富士通 15.9%的股權；FSL現已獲准將剩餘84.1% 三重富士通的股份轉讓給聯電，收購剩餘股份最終的交易總金額為544億日元（約為新台幣157.4億元）。

請繼續往下閱讀...

三重富士通成為聯電完全獨資的子公司後，將更名為United Semiconductor Japan Co.，Ltd（USJC）。

FSL和聯電除了三重富士通股權投資之外，雙方更透過聯電40奈米技術的授權，以及於三重富士通建置40奈米邏輯生產線，進一步擴大了彼此的合作夥伴關係。

經過多年的合作營運，雙方一致肯定將MIFS整合至聯華電子旗下，可將其潛力發揮到最大，提高在日本半導體業的競爭力，同時有助於鞏固聯電業務根基，為聯電的利害關係人創造最高的價值。

聯電總經理王石表示，這樁併購案結合USJC世界級的生產品質標準，以及聯電數十年的製造經驗、經濟規模及晶圓專工技術，將達到雙贏的綜效，可為新的及現有的日本客戶提供更強有力的支持。同時，聯電的全球客戶也將可充分運用日本的12吋晶圓廠。

王石指出，USJC的加入，正符合聯電佈局亞太12吋廠生產基地產能多元化的策略。展望未來，聯電將持續專注於聯電在特殊製程技術上的優勢，通過內部和外部對擴張機會的評估，尋求與此策略相符的成長機會。

ET快訊
國安會「大陸介入2020選舉」　年底前不排除再斷1至2個邦交
「15項交通新制」10/1上路　轉彎沒打方向燈重罰3600元
基隆妹曬發票7碼全中...一看「20萬秒掰」　網悲：睡不著了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

聯電併購三重富士通獲最終批准　旗下再添一12吋廠

黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

京華城將拆改建為四棟19樓商辦！中石化旗下鼎越開發砸372億買下　預計2023年完工

下期營業用使用牌照稅10月開徵　車輛數成長3.26%

鬼月交屋減緩　8月購屋貸款餘額月增量較上月縮減358億元

川普推特頻發文　專家指推文會影響金價

全聯買咖哩喜中千萬發票！全聯：7、8月發票開出超過40萬個獎項

瑞基獲沙國邊境防疫50萬美元訂單　來自沙國營收占比將提高

小七買10元報紙中千萬發票！統一發票今開獎　超商雙雄開出三組特別獎

2019金控整體經營績效評比出爐　國泰金連續5年奪冠

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

聯電併購三重富士通獲最終批准　旗下再添一12吋廠

黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

京華城將拆改建為四棟19樓商辦！中石化旗下鼎越開發砸372億買下　預計2023年完工

下期營業用使用牌照稅10月開徵　車輛數成長3.26%

鬼月交屋減緩　8月購屋貸款餘額月增量較上月縮減358億元

川普推特頻發文　專家指推文會影響金價

全聯買咖哩喜中千萬發票！全聯：7、8月發票開出超過40萬個獎項

瑞基獲沙國邊境防疫50萬美元訂單　來自沙國營收占比將提高

小七買10元報紙中千萬發票！統一發票今開獎　超商雙雄開出三組特別獎

2019金控整體經營績效評比出爐　國泰金連續5年奪冠

相識10年！許富凱認與曹雅雯「默契最好」　合體演出壓力大到失眠

杜英宗都搞不定南山新系統　資深媒體人蔡玉真：我不認為尹崇堯有能力處理得更好！　

雅詩蘭黛無敵霜新推「晚霜版」　雙倍保濕更Q彈還能當晚安面膜

Irene頭髮根本沒留長！髮尾只有短短一搓　網心疼：別再染了

周四起北東變天！連雨5天「下雨熱區」出爐　氣象局：周四晚到周五雨最多

12強／中華隊最終28人名單　10月1日公布

川普召集19國宣示「沒有國際墮胎權」　籲UN刪除「性與生育健康」條款

觀護盃／信任生信心　李愷諺10分5助攻領2連勝

不斷更新／2下恰恰跑回追平分　5局結束統一1：1兄弟

巫建和「入獄洗澡」脱到剩內褲　刺青室友曝「真實身世」嚇壞他

財經熱門新聞

杜英宗用「大爆炸」決心推動南山..

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒..

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲

5、6月期千萬中獎發票　8張未..

小七買10元報紙中千萬發票！統..

歐元匯價創27個月以來新低　換..

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

高雄水質評比敬陪末座？台水：檢..

南山風暴　鋼鐵教父被停職

陸潮牌服飾4年關店上千家　市值..

加入永慶不動產年度業績翻倍成長

德商來台投資141億拚風電　雲..

投資獨身貴族虧損　董座3年不得..

更多熱門

相關新聞

默克19.2億併購Intermolecular

半導體材料大廠默克斥資6200萬美元（約新台幣19.2億元）併購Intermolecular，旗下約有90名員工在併購完持時加入默克，整合後將有助默克在材料創新及縮短產品上市時間上更具競爭力。默克於5月6日透過其旗下子公司以每股1.2美元完成此收購案，並獲得投資監管單位通過審查。

華為旗下「哈勃」投資AI企業「深思考」

半導體產值破2兆！陳其邁：台灣在全球產業價值鏈是不可或缺的國家

摩爾定律再走60年？　廣達林百里：我不能賭！箱子已經很燙

台灣半導體走向下一個60年　台積電董座劉德音提出4大方向

關鍵字：

聯電半導體晶圓代工三重富士通12吋廠

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面