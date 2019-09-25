國慶晚會首度移師桃園青埔　9/26各區所開放9,000民眾索票

▲金曲歌王許富凱、歌后詹雅雯記者會演唱鳳飛飛組曲。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019年國慶晚會首度移師桃園，地點在青埔高鐵站前舉行。市長鄭文燦25日指出，今年國慶晚會主題為「攜手世界‧台灣耀飛」，桃園不僅是國境入口、交通便捷，桃園升格後，更是發展迅速，展現台灣不斷躍升、蛻變的力量，也傳遞出台灣走向世界的精神；國慶晚會在26日開放民眾持身份証索票，每人限索2張，9000張入場票送完為止。

▲▼鄭文燦市長指出，今年國慶晚會主題為「攜手世界‧台灣耀飛」。（圖／市府提供）

2019年國慶晚會記者會，今天於桃園市綜合會議廳舉行。國慶籌備會主任委員蘇嘉全院長表示，過去國慶籌備會傾向於國慶日前夕，於台北市舉行僑胞之夜迎接僑胞返國，然而隨著近年來各縣市發展迅速，且充滿多元特色，希望能將晚會移師各縣市舉行，讓僑胞朋友看看其他縣市的改變，並邀請全國鄉親一起參與國家重要慶典。

鄭文燦市長與蘇嘉全院長於記者會後，前往國慶晚會場地現勘，鄭文燦提到，市府過去曾於高鐵桃園站前舉辦跨年晚會、豐年祭與各類型演唱會，場地約有10公頃，最多可容納約10萬人，該場地最大的特色為交通便利且疏散快速，可讓僑胞等與會貴賓順利入場，市民朋友也可搭乘機場捷運入場。

今年國慶晚會仍由三立電視負責，演出陣容堅強，涵蓋不同年齡層及族群，演出內容包含經典曲目及流行音樂，將為僑胞朋友留下美好回憶，並邀請國人與市民朋友踴躍索票進場觀賞。