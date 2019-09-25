黃國昌質疑國安私菸被領走　北檢跳出來幫關務署背書「9797條無誤」

▲北檢幫關務署背書，國安私菸案查扣的菸品都還在倉庫中。（圖／翻攝關務署網站）

記者劉昌松／台北報導

立委黃國昌25日在臉書直播砲轟，涉及總統蔡英文出訪專機私菸案的菸品，應該被查扣，卻早已被人領走，對此，財政部關務署澄清，否認外傳有私菸流入市面，未被立委點名質疑的台北地檢署，也在晚間主動發布新聞稿，為關務署背書表示，海關人員當時查扣的9797條，已由檢察官現場勘驗無誤，現在仍扣押在台北關私貨倉庫。

黃國昌25日對總統府、財政部、華航等單位提出各種質疑，其中借總總統專機之便違法預購的私菸下落，有部分早就被華航員工領走，已經不在扣押的倉庫內，黃質疑「這是非常明顯的違法行為」。

▲海關鄭重聲明查扣的私菸沒有流入市面。（圖／翻攝關務署網站）

對此，關務署澄清指出，台北關於私菸案爆發當天、7月22日查扣的9797條菸品，現仍存放於台北關私貨倉庫，至於媒體所稱不知去向之33條私菸，非屬上述查扣之之9797條範圍內。

北檢也跳出來表示，當時由調查局新北市調處會同關務署台北關人員，查扣正要被國安車輛載走的私菸品項、數量，就是9797條菸品，且已經由檢察官前往存放現場勘驗無訛，形同幫關務署掛保證，查扣的私菸並未流出。

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