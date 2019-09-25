　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚前性行為有罪！印尼多地爆反修法示威　警催淚彈＋水炮車清場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印尼反刑事法修法示威。（圖／路透）

▲印尼反刑事法修法，各地爆發示威抗爭。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

印尼刑法修法爭議持續，儘管總統佐科威（Joko Widodo）已經宣布暫緩修法，但25日仍有大批學生在多地發起示威抗爭。印尼警方表示，在前一日的示威中有超過300人受傷、94人被捕。

路透社報導，印尼保守派推出刑事法修法草案，將婚前性行為、墮胎、侮辱總統、和使用「黑魔法」等行為列為犯罪行為。其中，新法禁止任何理由的墮胎，包括因性侵受孕或是因緊急醫療情況而必須的人工流產，違者可處4年徒刑，引起社會譁然。

大批印尼學生上街示威抗爭，要求政府全面撤回法案。警方表示，在24日國會大廈外的示威活動中，共有265名學生和39名警察受傷。警方於凌晨展開清場，動用催淚瓦斯和水炮車驅散群眾，同時逮捕94人。

雅加達警察局長普拉莫洛（Gatot Eddy Pramono）表示，警方在部分被捕人士身上找到汽油彈。普拉莫洛透露，警方正調查是否有非學生團體趁機製造騷亂，但並未提供任何細節，僅說如果示威者對車輛、平民或安全部隊造成威脅，警方將採取行動。

雖然草案已經暫緩表決，但成千上萬印尼學生25日仍在各地發起新一輪示威，包括爪哇島的泗水和蘇拉威西島的哥倫打洛等各大城市。印尼國會發言人先前呼籲學生冷靜，但拒絕說明新法是否仍將於本會期表決，或是推遲到下一會期。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

ET快訊
京華城「最後營業日曝光」！2000萬電子禮券將提供兌現
若韓國瑜當總統…柯文哲：要吃安眠藥！「全台使用量會大增」
網紅砸5萬驗連千毅名牌包！當鋪業者被轟業配　出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚前性行為有罪！印尼多地爆反修法示威　警催淚彈＋水炮車清場

台灣承諾2年內砸682億元購買玉米+黃豆！　美大讚：他們一直都非常可靠

川普召集19國宣示「沒有國際墮胎權」　籲UN刪除「性與生育健康」條款

川普誓言公開「通烏門」內容　揭密不錄音程序…邊聽總統講邊寫

小6童考試中噁心想吐…送醫查出懷孕7周！　鬼父趁老婆不在性侵大女兒

辣妹新買潮流褲　穿去上班驚覺「口袋凸凸」竟拉出整條…血塊版衛生棉！

外國人才沒更好！近2成日企「薪水少4.6萬」　2原因曝光「恐留不住人」

87歲嬤擔心嘸人照顧　親手「毒殺身障孫」：我也快死了！

「北韓要我當專業騙子」脫北外交官太永浩來台曝叛逃動機　成暗殺對象也甘願

納粹曾刻集中營大門　IKEA廣告「各得其所應得」遭罵翻急撤

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

婚前性行為有罪！印尼多地爆反修法示威　警催淚彈＋水炮車清場

台灣承諾2年內砸682億元購買玉米+黃豆！　美大讚：他們一直都非常可靠

川普召集19國宣示「沒有國際墮胎權」　籲UN刪除「性與生育健康」條款

川普誓言公開「通烏門」內容　揭密不錄音程序…邊聽總統講邊寫

小6童考試中噁心想吐…送醫查出懷孕7周！　鬼父趁老婆不在性侵大女兒

辣妹新買潮流褲　穿去上班驚覺「口袋凸凸」竟拉出整條…血塊版衛生棉！

外國人才沒更好！近2成日企「薪水少4.6萬」　2原因曝光「恐留不住人」

87歲嬤擔心嘸人照顧　親手「毒殺身障孫」：我也快死了！

「北韓要我當專業騙子」脫北外交官太永浩來台曝叛逃動機　成暗殺對象也甘願

納粹曾刻集中營大門　IKEA廣告「各得其所應得」遭罵翻急撤

蔡英文說「大陸最怕台灣3件事」　國台辦：不值一駁

豪宅王膨風？　高於行情25%！「帝寶」最後保留戶年租破800萬

藍委拍桌6次嗆蔡碧仲「爛官！」　陳明文：300萬是我家的事

中職／本想偷點上壘　陳子豪意外開轟致勝　

韓國瑜威力恐怖！林濁水：軍公教、知識藍「含淚投蔡」　翻轉台灣投票慣性

別當跟屁蟲！交往中…男友「最在乎5件事」　妳找到崇拜他的點嗎？

鍾瑶戴億元蕭邦珠寶當一日富太太　「婚禮不會這麼貴氣」

中職／雙盜壘滑本壘腳不適退場　林智勝：只是抽筋

邱澤「全身被扒掉」露屁屁！《江湖》導演揭秘說服理由：脫光最好

泰山、澳洲全勝晉級　地主北科附工力拚4強

國際熱門新聞

2歲童被保母忘車上亡　母：流產..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

即／川普公布與烏克蘭總統通話　..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

德國法院裁定：「宿醉」是一種疾..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

馬國男「每天2瓶↑汽水」皮肉全..

小媽媽急診室等12hrs　胎兒..

女師約15歲女學生滾床　繼父目..

名廚餐廳3星被斬1星！他告米其..

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林..

8歲童裸身從9樓跳下亡　父母竟..

愛犬走失！夫妻辭工作花57天找..

巴基斯坦5.8強震　至少22死..

更多熱門

相關新聞

小6女童噁心想吐　竟是鬼父性侵到懷孕

馬來西亞登嘉樓州日前發生一起離譜的性侵案件，一名4旬父親多次趁妻子不在家，向才就讀國小的女兒伸出魔爪，導致女兒懷孕，直到女兒在考試中出現噁心嘔吐症狀，整起案件才曝光，但他堅決否認犯案。

學生疑遭辱　印尼巴布亞省抗議27死

男友愛上室友！　4女活活虐死情敵嬰

中華25日戰香港　實力落差大

父見女兒情書才知她遭6旬翁性侵

關鍵字：

印尼東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面