婚前性行為有罪！印尼多地爆反修法示威　警催淚彈＋水炮車清場

▲印尼反刑事法修法，各地爆發示威抗爭。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

印尼刑法修法爭議持續，儘管總統佐科威（Joko Widodo）已經宣布暫緩修法，但25日仍有大批學生在多地發起示威抗爭。印尼警方表示，在前一日的示威中有超過300人受傷、94人被捕。

路透社報導，印尼保守派推出刑事法修法草案，將婚前性行為、墮胎、侮辱總統、和使用「黑魔法」等行為列為犯罪行為。其中，新法禁止任何理由的墮胎，包括因性侵受孕或是因緊急醫療情況而必須的人工流產，違者可處4年徒刑，引起社會譁然。

大批印尼學生上街示威抗爭，要求政府全面撤回法案。警方表示，在24日國會大廈外的示威活動中，共有265名學生和39名警察受傷。警方於凌晨展開清場，動用催淚瓦斯和水炮車驅散群眾，同時逮捕94人。

雅加達警察局長普拉莫洛（Gatot Eddy Pramono）表示，警方在部分被捕人士身上找到汽油彈。普拉莫洛透露，警方正調查是否有非學生團體趁機製造騷亂，但並未提供任何細節，僅說如果示威者對車輛、平民或安全部隊造成威脅，警方將採取行動。

雖然草案已經暫緩表決，但成千上萬印尼學生25日仍在各地發起新一輪示威，包括爪哇島的泗水和蘇拉威西島的哥倫打洛等各大城市。印尼國會發言人先前呼籲學生冷靜，但拒絕說明新法是否仍將於本會期表決，或是推遲到下一會期。

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