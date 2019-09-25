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韓國瑜威力恐怖！林濁水：軍公教「含淚投蔡」　翻轉台灣

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▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲「韓國瑜威力恐怖」林濁水分析：「軍公教、知識藍含淚投蔡。」（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自黨內初選後，先後發生「鳳凰與雞」、「等了日本人25分鐘」等失言風波，隨後又在「郭台銘退黨不選」被推到風口浪尖，最近更因為「挖石油說」引發社會各界激烈爭論。民進黨前立委林濁水就在臉書表示，韓國瑜最近的行為，可能會讓大批軍公教選民「含淚投蔡」。

林濁水25日針對近期的總統選戰在臉書分析，以前藍綠選民對黨的候選人不滿意，流行的是含淚投票，「藍繼續投藍，綠繼續投綠」、「但是如今極端政治時代，含淚投票進階成2.0」、「一向國民黨稀鬆平常搶7成的軍公教，大批大批地棄韓含淚支持蔡」、「可見韓國瑜威力真是恐怖到翻轉了台灣投票的慣性。」

林濁水表示，極端政治應該有更加巨大的價值，像是衝擊到如蔡英文連任也必須經過有意義的激烈競爭，政局因此得到機會重新開機。「如今機會隨著郭退選，民眾黨組得七零八落而遠去，只留下藍含淚投綠，綠含淚投藍的怪象，真是可惜可嘆。」

其實林濁水19日就說，郭台銘退選讓國民黨政界狂喜，認為黨逃出了分裂的劫難，但不料韓的支持度反而大崩跌，「當韓高唱浪子回頭呼喚郭時，知識藍看法是韓才是不肯回頭的浪子；當韓熊抱馬大表愛與包容的團結時，知識藍因不恥兼恐懼團結的熊抱而出走。」

▲▼「韓國瑜威力恐怖」　林濁水分析：軍公教大批棄韓含淚投蔡。（圖／翻攝自林濁水臉書）

▲林濁水25日分析近期的總統選情。（圖／翻攝自林濁水臉書）

國民黨前立委孫大千25日也針對「林濁水的分析」表示，「有些人天天把草包掛在嘴上來嘲諷韓國瑜，自己就真的比較高級嗎？要如何定義『誰才是草包』呢」。

他認為，如果只是因為韓不會道貌岸然、裝模作樣扮成一副聖人的樣子，不會開空頭支票，沒有喝過洋墨水，沒有西裝筆挺，就把韓當成草包，「那麼，在台灣，恐怕大多數的民眾都是草包吧？」

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