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老婦搭錯車認不出回家路　警照顧查出身分助返家

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▲高齡83歲吳姓老婦24日從中壢區搭車欲返家，卻搭錯車不認識回家路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高齡83歲吳姓老婦24日從中壢區搭車欲返家，卻搭錯車不認識回家路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市83歲吳姓老婦24日下午從中壢區搭乘客運公車到龍潭區，公車抵達終點站時，吳婦仍呆坐車上遲遲不下車，公車司機詢問原委時，吳婦出現重聽且口齒不清，隨後報請警方協助處理，員警到場後吳婦仍無法表達身分與住所，最後帶回派出所查出吳婦住在平鎮區，通知家屬到所領回，家人對員警熱心助人精神感謝再三。

龍潭分局龍潭派出所警員李宏遠、陳錫堯等2員24日下午在客運龍潭站將吳婦帶回派出所，吳婦直說肚子餓，身體不停地顫抖，神情看似很緊張，李員自掏腰包購買輕食餵食給吳婦，安撫其情緒後，吳婦說出「上午從中壢區搭公車返回平鎮家中，從車窗往外看發現沿途路線似乎不是平時回家景象，直到公車開到陌生龍潭區停下後，才驚覺搭錯車，不知所措下才嚇得不敢下車」。

▲高齡83歲吳姓老婦24日被員警帶回派出所，員警奉上飲料與輕食果腹，舒緩緊張心情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高齡83歲吳姓老婦24日被員警帶回派出所，員警奉上飲料與輕食果腹，舒緩緊張心情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警以人臉辨識系統查詢確認吳婦身分，再以電話與其家人取得聯繫，不過，吳婦堅持要自己搭車回家，員警苦勸後讓吳婦等到家人到場領回，家屬透露，媽媽一早到中壢區訪友，平常都會在中午前返家，但24日卻直到下午都不見人影，急得四處尋找，還好龍潭警方及時通知，對於員警熱心服務深表感激，吳婦經過一番折騰終於平安返家。

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