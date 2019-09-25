總統府諮議買37條菸　黃國昌：就是走私還要繼續硬拗？





▲黃國昌召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

華航私菸案持續延燒，時代力量立委黃國昌25日下午爆料，總統府諮議林家如訂購37條菸。黃國昌晚間再度痛批，一個人買37條菸未申報就帶入境，就是「私菸」，法律規定這麼清楚，「還要繼續硬拗嗎？」

黃國昌下午在記者會上表示，華航與華膳高層包庇走私，「這些非法私運的菸品與免稅品，昨天在華航空品處與一處桃園民宅被搜出來了」，且已經被抽掉9條；此外，華航後台網購系統有一名叫「林家如」的人訂購了37條菸。而總統府也證實，這名「林家如」為總統府諮議。

對於林家如是誰，黃國昌提到，「我誠實跟大家講我不知道」，因為他查到公務體系中共有7位名叫林家如，「我有多少證據說多少話。」

▲總統府諮議林家如。（圖／記者黃國霖攝）

晚間，黃國昌透過臉書表示，從質詢到記者會，已把問題層次分得非常清楚，從華航員工的走私到線上預購37條的林家如，一向是有多少證據、說多少話，在質詢時，已清楚說明「不在檢察官扣押的9797條菸中」，正是因此才在追查「其他私菸到哪裏去了？」

黃國昌指出，一個人買37條菸未申報就帶入境，就是「私菸」，法律規定這麼清楚，有刑罰《稅捐稽徵法》、也有行政罰《菸酒管理法》，「還要繼續硬拗嗎？」

對於黃國昌指稱有位「林家如」訂購37條菸，而這位林家如現任總統府諮議，總統府強調，此為錯誤報導，有關情形屬個人機上免稅品購買，台北地檢署已於8月23日正式說明未涉刑責。

總統府表示，航班上免稅品購買，與檢方偵查中團購案無關。另外，根據檢方調查，機上進行免稅菸品購買者共有18人，這些人無論是媒體記者及工作人員，屬於個人消費行為，若有違反規定，由相關單位認定，並依規定進行行政裁罰。

相關人士指出，這其實是典型的魚目混珠。事實上機上免稅品的購買，地檢署在8月23日的偵查報告就已經很清楚的說明，與私菸案無關，而機上購買免稅菸品的18人，包括媒體記者在內，都是個人的消費行為。