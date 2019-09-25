1985年出版品證明蔡英文論文是真的　東大生：除非偽造還跨洋寄藏

▲東京大學學生在圖書館找到1985年出版品，證明蔡英文論文是真的。（圖／東大生黃若翔授權提供）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文的學歷與論文議題，一名東京大學的學生，特別跑去東大法學圖書館查證，找到1985年的出版品，記載了蔡英文的博士論文條項，「除非強大可以偽造1985年出版品，還記得跨洋連東大的圖書館都寄藏一本，不然蔡英文有取得博士學位似乎毫無疑問」。

有關蔡英文的論文，不僅原稿都出土了，也有越來越多來自LSE校方、任職單位、教育部等政府部門的資訊都證明她的博士學歷如假包換，但是指控並未停止。

為此，一名正在東京大學讀書的學生特別到東京大學法學圖書館查詢，雖然館藏並沒有她的論文，但是找到1985年出版的「Legal research in the United Kingdom 1905-1984 : a classified list of legal theses and dissertations successfully completed for postgraduate degrees awarded by universities and polytechnics in the United Kingdom from 1905-1984」。

該學生表示，內容毫無疑問地記載了蔡英文的博士論文條項，「1313. TSAI I W London LSE PhD Unfair trade practices and safeguard actions」。

該學生說，除非蔡英文真的這麼強大可以偽造1985年的出版品，還記得跨洋連東大的圖書館都寄藏一本，不然蔡英文有取得博士學位似乎毫無疑問。

▼東京大學學生在圖書館找到1985年出版品，證明蔡英文論文是真的。（圖／東大生黃若翔授權提供）



▼東京大學學生在圖書館找到1985年出版品，證明蔡英文論文是真的。（圖／東大生黃若翔授權提供）



▼東京大學學生在圖書館找到1985年出版品，證明蔡英文論文是真的。（圖／東大生黃若翔授權提供）



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