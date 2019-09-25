　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲媒體報導台灣中油公司員工昨（24）日被時代力量立委黃國昌的助理開罵，石油工會今日發出新聞稿力挺中油員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲媒體報導台灣中油公司員工昨（24）日被時代力量立委黃國昌的助理開罵，石油工會今日發出新聞稿力挺中油員工。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

媒體報導台灣中油公司員工昨（24）日被立委黃國昌助理開罵，引發外界關注，石油工會今日發出新聞稿表示，要求黃國昌助理需公開向中油與三位道歉，以捍衛中油員工的勞動尊嚴。

石油工會指出，據報載中油公司三位同仁遭立法院黃國昌委員辦公室鄭姓助理拍桌怒嗆：「請你坐下你不想坐是不是，那你就站著！莫名其妙嘛！」、「現在等他們兩個過來，當眾講他們禮拜五的時候是怎麼講的，沒有過來之前就在這邊站著！」、「不准離開，要上廁所也十分鐘內回來！」，長達將近一個小時。

請繼續往下閱讀...

石油工會指出，台灣中油公司三位同仁很有誠意地前往委員辦公室拜會以及說明，卻遭到鄭姓助理情緒性的辱罵與行動的限制，顯有妨害人身自由之嫌。

石油工會理事長陳嘉麟發佈書面聲明表示，臺灣石油工會強烈表達捍衛勞動尊嚴的決心！如果沒有得到鄭姓助理對三位當事人以及中油公司的公開道歉等善意回應，工會將協助採取法律途徑，保障勞工權益、捍衛勞動尊嚴。

陳嘉麟強調，工會的宗旨除了保障會員工作權外，捍衛同仁的勞動尊嚴也是必要的，中油公司的國會聯絡團隊，今年才被獲選為立法院評鑑第一名的團隊，代表中油公司的配合度以及公關能力備受相關單位肯定。

ET快訊
國安會「大陸介入2020選舉」　年底前不排除再斷1至2個邦交
「15項交通新制」10/1上路　轉彎沒打方向燈重罰3600元
基隆妹曬發票7碼全中...一看「20萬秒掰」　網悲：睡不著了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全聯買咖哩喜中千萬發票！全聯：7、8月發票開出超過40萬個獎項

小七買10元報紙中千萬發票！統一發票今開獎　超商雙雄開出三組特別獎

小七出三招獨家開發零食夯品搶市　預估帶動業績成長二成

韓式料理餐廳龍頭豆府今掛牌　盤中漲幅18%上演蜜月行情

蘋果西打製造商恢復交易首日　大飲打入跌停超過600張賣單高掛

勇鷹高教機國旗色塗裝吸睛　漢翔將釋出「國機國造」百億訂單

航太龍頭漢翔高教機今出廠　商機點火股價翻紅

德商來台投資141億拚風電　雲林外海設80座風機後年商轉

中鋼新總座王錫欽接任　力推集團高殖化發展

8月工業生產指數115.29連二紅　創歷年單月第三高紀錄

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

聯電併購三重富士通獲最終批准　旗下再添一12吋廠

黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

京華城將拆改建為四棟19樓商辦！中石化旗下鼎越開發砸372億買下　預計2023年完工

下期營業用使用牌照稅10月開徵　車輛數成長3.26%

鬼月交屋減緩　8月購屋貸款餘額月增量較上月縮減358億元

川普推特頻發文　專家指推文會影響金價

全聯買咖哩喜中千萬發票！全聯：7、8月發票開出超過40萬個獎項

瑞基獲沙國邊境防疫50萬美元訂單　來自沙國營收占比將提高

小七買10元報紙中千萬發票！統一發票今開獎　超商雙雄開出三組特別獎

2019金控整體經營績效評比出爐　國泰金連續5年奪冠

相識10年！許富凱認與曹雅雯「默契最好」　合體演出壓力大到失眠

杜英宗都搞不定南山新系統　資深媒體人蔡玉真：我不認為尹崇堯有能力處理得更好！　

雅詩蘭黛無敵霜新推「晚霜版」　雙倍保濕更Q彈還能當晚安面膜

Irene頭髮根本沒留長！髮尾只有短短一搓　網心疼：別再染了

周四起北東變天！連雨5天「下雨熱區」出爐　氣象局：周四晚到周五雨最多

12強／中華隊最終28人名單　10月1日公布

川普召集19國宣示「沒有國際墮胎權」　籲UN刪除「性與生育健康」條款

觀護盃／信任生信心　李愷諺10分5助攻領2連勝

不斷更新／2下恰恰跑回追平分　5局結束統一1：1兄弟

巫建和「入獄洗澡」脱到剩內褲　刺青室友曝「真實身世」嚇壞他

財經熱門新聞

杜英宗用「大爆炸」決心推動南山..

全聯買咖哩喜中千萬發票！幸運兒..

南山上演「老蔣拉小蔣」大戲

5、6月期千萬中獎發票　8張未..

小七買10元報紙中千萬發票！統..

歐元匯價創27個月以來新低　換..

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

高雄水質評比敬陪末座？台水：檢..

京華城將拆改建為四棟19樓商辦..

南山風暴　鋼鐵教父被停職

陸潮牌服飾4年關店上千家　市值..

加入永慶不動產年度業績翻倍成長

德商來台投資141億拚風電　雲..

更多熱門

相關新聞

飆罵中油官員　黃國昌助理道歉了

時代力量立委黃國昌國會辦公室24日中午傳出極大的飆罵聲，音量之大也震驚立法院中興大樓9樓各立委辦公室助理，根據流出音檔，可聽見該助理大聲咆哮「你給我站著、莫名其妙嘛」。對此，黃國昌助理鄭凱燁25日晚間發布道歉聲明，向中油公司的三位同仁及中油全體同仁鄭重道歉，表示已深刻反省，絕不再犯。

黃國昌嗆國民黨藉私菸案政治操作

黃國昌爆「林家如」購買37條私菸　證實是總統府諮議

關務署證實：今華膳空廚辦公室查扣13條　8條已被消費

消失的私菸找到了！　黃國昌記者會說明

關鍵字：

黃國昌台灣中油石油工會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面