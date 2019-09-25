黃國昌助理開罵中油員工　石油工會力挺：捍衛勞動尊嚴

▲媒體報導台灣中油公司員工昨（24）日被時代力量立委黃國昌的助理開罵，石油工會今日發出新聞稿力挺中油員工。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

媒體報導台灣中油公司員工昨（24）日被立委黃國昌助理開罵，引發外界關注，石油工會今日發出新聞稿表示，要求黃國昌助理需公開向中油與三位道歉，以捍衛中油員工的勞動尊嚴。

石油工會指出，據報載中油公司三位同仁遭立法院黃國昌委員辦公室鄭姓助理拍桌怒嗆：「請你坐下你不想坐是不是，那你就站著！莫名其妙嘛！」、「現在等他們兩個過來，當眾講他們禮拜五的時候是怎麼講的，沒有過來之前就在這邊站著！」、「不准離開，要上廁所也十分鐘內回來！」，長達將近一個小時。

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石油工會指出，台灣中油公司三位同仁很有誠意地前往委員辦公室拜會以及說明，卻遭到鄭姓助理情緒性的辱罵與行動的限制，顯有妨害人身自由之嫌。

石油工會理事長陳嘉麟發佈書面聲明表示，臺灣石油工會強烈表達捍衛勞動尊嚴的決心！如果沒有得到鄭姓助理對三位當事人以及中油公司的公開道歉等善意回應，工會將協助採取法律途徑，保障勞工權益、捍衛勞動尊嚴。

陳嘉麟強調，工會的宗旨除了保障會員工作權外，捍衛同仁的勞動尊嚴也是必要的，中油公司的國會聯絡團隊，今年才被獲選為立法院評鑑第一名的團隊，代表中油公司的配合度以及公關能力備受相關單位肯定。