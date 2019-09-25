楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委　接任人選受關注

▲楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委。（圖／翻攝楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

距2020大選還有3個多月，國民黨桃園市黨部主委即將易人？現任市黨部主委楊敏盛臉書Po文透露「黨務工作即將告一段落，看來…」訊息，引發關切。據悉，接任人選以市議會議長邱奕勝呼聲最高，邱奕勝現亦擔任國民黨總統參選人韓國瑜桃園競選總部主委，全力結合黨務系統和各界力量，為韓助選，期贏回中央執政。

▲楊敏盛臉書透露將卸任桃市黨部主委。（圖／翻攝楊敏盛臉書）

地方人士25日指出，2014年11月，桃園市首屆市長選舉，國民黨在桃園嚐到敗績，由民進黨推出的鄭文燦當選，使國民黨地方黨部頓失各方資源，致黨部主委人選一度陷入難產，迄2016年8月由時年76歲的敏盛醫療集團總裁楊敏盛接任，創下地方黨部年齡最長主委的紀錄。

▲議長邱奕勝（右三）傳將接任國民黨桃市黨部主委。（圖／翻攝楊敏盛臉書）

2017年10月國民黨桃園市黨部舉辦主委由黨員直選，楊敏盛參選獲得逾半黨員支持，在沒有動員、沒有文宣，加上選舉當天天候不佳，完全是黨員自發性投票，楊敏盛可說是深受黨員認同。

楊敏盛接任市黨部主委職務4年內，打破陳規，將市黨部、黃國園兩黨部合署辦公，整合戰力，求同存異，去蕪存菁，讓組織戰力，財務資源運用效益極大化，去年市長、市議員選舉雖輔選市長仍告失利，但市議員仍為藍營拿下多席戰績；而2020大選，楊敏盛於輔選黨提名總統參選人韓國瑜則出任名譽主委。