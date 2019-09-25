你想不到！　警165統計資料：高收高學歷高齡民眾反容易遭詐騙

▲圖為刑事局外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者張君豪／台北報導

你絕對想不到！學經歷越高的人越容易被騙！2019年7月前中華電信董事長、交大榮譽教授呂學錦驚傳遭詐騙集團以帳戶遭冒用老哽騙匯160萬元、檢警獲報後循線逮捕5名詐欺車手送辦。對此刑事局表示，根據警政署165反詐騙專線統計資料；發現假檢警詐騙案類中，高達90%被害人年齡超過50歲、而且高學歷、高工作經歷、高學歷民眾反而是遭詐騙高風險群族！

警方分析這類民眾自恃知識水平高、陷入詐騙話術中往往很難勸阻。警藉此數據呼籲社經地位高的年長者更要多留心詐騙電話。刑事局藉此案例分析：近年來詐騙集團透過各種管道取得民眾個資後。

詐騙集團利用跨國網路電話轉接、鎖定台灣高年齡、社經地位不差的銀髮族退休族進行電話詐騙；警方指出：加上高知識、高所得退休族往往認為「自己懂很多」但事實上接受時事資訊管道卻相對封閉，加上一般人不熟悉檢警辦案方式，反而容易輕信歹徒話術遭詐騙。

警方統計，發現包含家庭主婦、退休人員、甚至是長期專注在自己專業工作領域的高齡工作、退休者都容易遭詐騙集團鎖定。歹徒詐騙電話多會分飾銀行人員、警官、檢察官，讓被害民眾無從掛斷電話求援、甚至以「偵查不公開」「洩漏案情將觸犯刑責」等方式讓被害人孤立無援進而心急提、匯款項受騙。警方呼籲民眾多關心家中長者、避免類似案例再發生。

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