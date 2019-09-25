妙齡女立院抗爭認識乾爹　旅館「洗澡暖身」...弄到破皮告性侵

▲女子在社運認識吳男，雙方以乾爹、乾女兒互稱，沒想到女子竟慘遭乾爹性侵得逞。（圖／示意圖／123RF）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在社運認識1名男子，雙方以「乾爹、乾女兒」互稱，2人社運活動結束後吃宵夜，女子當時身體不適，男子卻趁機邀約到旅館「洗澡暖身」，但到了旅館後該名女子卻慘遭逼口交、性侵得逞，士林地檢署依強制性交罪提起公訴。

起訴指出，遭性侵的女子（化名：小可），在2018年1月時參加立法院前的集會遊行，認識1名吳姓男子，雙方互稱「乾爹、乾女兒」，吳男還在社運結束後邀約小可到某咖啡廳聊天，並介紹「乾兒子」葉姓男子互相認識。

事後葉男離開後，吳男又與小可前往景美夜市吃消夜，事後小可表示身體不適，但吳卻藉口要小可「洗澡暖身」再回家，最後將小可帶到大同區某旅館投宿，但卻在隔天凌晨時分，趁小可熟睡之際趁機性侵。

小可事後表示，當時發現吳男違背自己意願強制性交，先逼迫其口交，後來又用手指、生殖器性侵陰道、肛門得逞，最後直到早上8時許吳男才搭小黃送小可返家。

小可事後跑到醫院驗傷，驗傷單指出小可右肩有2條抓痕，且私密處也擦傷以及破皮，士林地檢署日前以強制性交罪嫌偵結，且認為吳嫌剛因竊盜罪執行剛出獄，卻又故意再犯下強制性交罪嫌，最後依法對吳嫌提起公訴。

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