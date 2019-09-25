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金門國軍操演「火砲齊射」！震碎國小廚房天花板　水泥塊散落一地

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▲▼國軍操演砲火猛烈 國小廚房天花板掉落。（圖／翻攝自靠北金門）

▲國軍金防部25日灘實施操演，意外震落附近國小的廚房天花板。（圖／翻攝自靠北金門）

記者趙蔡州／綜合報導

國軍金防部25日清晨在金門后湖海灘實施「聯合反登陸作戰」操演，射擊火砲計有8吋榴砲等各式武器48門，配合演習射擊各式砲彈1100餘發，但火砲齊射也把附近一所小學的廚房天花板震碎，一片片的水泥碎塊紛紛散在地板，所幸當時廚房阿姨外出才沒有受傷。

國軍金防部在操演後接到通知，附近賢庵國小垵湖分校的廚房天花板，因為操演導致水泥被震碎一大塊，馬上派人到小學廚房幫忙清掃，承諾會幫忙善後且負責修復。照片中可以看見，天花板輕鋼架已經鬆脫，水泥塊也破碎散落一地，所幸當時室內沒有人，否則被碎石砸中的後果難以想像。

▲▼國軍操演砲火猛烈 國小廚房天花板掉落。（圖／翻攝自靠北金門）

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▲▼國軍操演砲火猛烈 國小廚房天花板掉落。（圖／翻攝自靠北金門）

▲網友也在臉書透露，國軍事後立刻到場關心，並且全力協助建築修復。（圖／翻攝自靠北金門）

一名網友也在臉書「靠北金門」透露，發生意外的建築是民國48年由軍方協助建設，使用至今已經有60年歷史，「如果不是砲擊威力震落，天花板等到那天掉下來，可不就這麼幸運了。」而且事後金防部正、副指揮官、參謀長等長官也都到場關切，並指示工兵組全力支援修復，「你們辛苦了。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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