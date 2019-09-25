國安會：大陸介入2020選舉　年底不排除再斷1-2個邦交國

▲國安會秘書長李大維。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」23日下午召開會議，就近期兩岸關係提出「大陸升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，國安會秘書長李大維在會中表示，北京當局正無所不用其極地介入2020年台灣選舉，可能升高對台灣的國際打壓，年底前不排除再斷我1至2個邦交國。

根據總統府發布的新聞稿指出，該會議由李大維主持，與會人員包括：外交部長吳釗燮、陸委會主委陳明通、國防部副部長張哲平、國安局副局長柯承亨、國安會諮詢委員傅棟成、副秘書長蔡明彥等。

總統府表示，會議內容主要針對近來兩岸關係情勢變化，以及今年底前大陸對台政策的可能動向，進行報告及討論；國安會並提出「大陸升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告。

根據報告指出，大陸近來對台灣一波又一波的施壓恫嚇，包括：持續性對台軍演、暫停陸客自由行及大幅縮減團客、抵制金馬獎、利誘索羅門、吉里巴斯與我斷交等等，顯示中國當局正無所不用其極介入2020台灣「二合一」選舉。

總統府強調，會議中針對大陸升高對台威脅的原因及介入台灣選舉的策略及各種作為進行研判，並對年底前北京對台作為的各種可能情境及因應，進行沙盤推演，最後由主席李大維作成結論，並呈報總統。

另外，專案小組會議也決定將「大陸升高對臺威脅與介選之綜合研析」報告摘要提供新聞媒體，以利國人能充分掌握正確資訊，避免受北京當局及有心人士的影響及誤導。

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