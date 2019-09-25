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侵佔國有鹽灘地「養文蛤、發大財」　警偵辦查出他還是通緝犯

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▲政府目前積極在台南七股、將軍發展太陽能光電廠，但卻發現有人涉嫌占用在國有鹽灘地整地飼養文蛤，台南市學甲分局調查時意外查獲恐嚇取財通緝犯。（示意圖／記者林悅翻攝，下同）

▲政府目前積極在台南七股、將軍發展太陽能光電廠，但卻發現有人涉嫌占用在國有鹽灘地整地飼養文蛤，台南市學甲分局調查時意外查獲恐嚇取財通緝犯。（示意圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南將軍、七股一帶的廢棄鹽灘地，遭人擅自整地飼養文蛤，台南市警學甲警分局據報展開調查，9月24日晚上在魚塭旁發現1名形跡可疑陳姓男子，警方盤查時陳男否認有占地行為，但警方卻意外查出陳男係名恐嚇取財通緝犯，立即將他逮捕移送台南地檢署歸案。

▲政府目前積極在台南七股、將軍發展太陽能光電廠，但卻發現有人涉嫌占用在國有鹽灘地整地飼養文蛤，台南市學甲分局調查時意外查獲恐嚇取財通緝犯。（示意圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，政府目前積極在台南七股、將軍發展太陽能光電廠，但卻發現有人在該處國有鹽灘地擅自整地飼養文蛤，市警學甲分局警方據報前往勘查偵辦，於24日晚上在將軍區青鯤鯓一處魚塭旁，發現1名陳姓男子形跡可疑。

警方盤查時，陳男否認涉及侵占行為，但警方查證其身分時，意外查出陳男竟是名恐嚇取財通緝犯。陳男外號「金剛」，有殺人、槍砲、毒品等前科紀錄，平時以暴力討債、收取保護費為生，3年前因向佳里區多家特種行業收取保護費，不從就暴力砸店恐嚇，經台南地院判刑他拒不到案，而被台南地檢署在2019年8月底發布通緝，警方依法將他當場逮捕移送台南地檢署歸案。

警方也查出，陳男涉嫌在將軍青鯤鯓一帶的鹽灘地，竟擅自雇人整地放養文蛤牟利，占地面積約10公頃。目前全案由報請檢察官指揮偵辦，進一步釐清陳男是否有侵占犯行中。

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