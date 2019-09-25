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退休3大重點曝光！「生活+醫療+照護」保險業點出養老必備保障

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲退休怎麼規劃呢？保險業畫3大重點供民眾參考。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

教師節即將到來，保險業者紛紛協助老師們打造退休的生活所需花費，例如在退休規劃上可分為「老後生活」、「老後醫療」及「老後照護」等3大重點帳戶，讓民眾面臨突如其來的疾病或失能時，養老必備的資金卻逐漸消失。

1、老後生活

長壽的現代，台灣民眾平均餘命為80.4歲，平均退休年齡約61.1歲，因此退休準備至少要足夠支撐20年的生活花費。以三商美邦人壽「世紀安穩變額年金保險」為例，該保單的繳費方式彈性，投資標的連結多檔類全委帳戶，由專業投資機構代操，可降低保戶自行操作的失誤風險。

在累積年金期間，保單第6年起，每年再享加值給付，加快保單帳戶價值的累積；當保單年金化後，定期提供年金給付，活越久領越多，增加額外的穩定現金流。

2、老後醫療

老後的醫療支出往往較年輕人多出數倍。根據衛福部2017年健保支出統計，60歲以上台灣民眾平均每人每年醫療費用是6萬元，以平均餘命計算，醫療預備金預估至少要120萬元以上，在現行健保DRGS制度下，住院天數減少，病患須負擔的自費項目及額度變多，因此一張足額的「實支實付醫療險」實為重要。

以三商美邦人壽「正健康住院醫療健康保險附約」為例，這張保單可提供醫療雜費及新型態自費醫療的給付，幫助保戶減輕醫療費用造成的經濟壓力。

3、老後照護

根據衛服部2017年老人狀況調查性別分析顯示，65歲過後，平均看護期約7.3年，日常耗材、複診醫藥及照顧人力，使每月約有5至6萬元支出，長期的花費除將用罄退休金外，還可能讓子女背負沉重的照顧責任。

以三商美邦人壽「鍾愛久久失能照護終身健康保險」為例，此張保單可幫助保戶轉嫁失能照護風險，當不幸發生1至11級失能，先行給付一筆失能保險金，若為因意外造成的失能則再加倍給付；另針對1至6級失能程度者，除按「保險金額的3倍」給付失能復健補償保險金外，每月再依「保險金額」給付失能扶助保險金，讓保戶每個月有一筆固定的資金可運用。

三商美邦人壽提醒，人人都應建立「退休金靠自己」的意識，退休生活準備應兼顧醫療及照護，正視可能的未來風險並透過保險轉嫁，才能讓計畫順應變化，並且在自己的掌控中。

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