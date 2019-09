誣指LSE沒收過蔡英文論文　知名翻譯粉專打臉彭文正、林環牆

記者陶本和/台北報導

針對總統蔡英文的學歷與論文議題,先前被指控有所謂倫敦政經學院從沒收過她的論文。不過,知名的英文翻譯粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」發現台籍在美學者林環牆的報告,涉嫌在翻譯上造假,把校方證實這份論文當年曾經有在兩個單位間的收送紀錄,說成校方從未收過。

相關人士指出,近來蔡英文的論文,不僅原稿都出土了,也有越來越多來自LSE校方、任職單位、教育部等政府部門的資訊都證明她的博士學歷如假包換,但是指控並未停止。

日前以變造公告的方式,造謠LSE校方在「外力介入」下即將關閉圖書館躲避查證,遭到網友秒打臉後,知名的英文翻譯粉專「Translation Matters 翻譯有要緊」也揪出前節目主持人彭文正引用的台籍在美學者林環牆「報告」,涉嫌在翻譯上造假,把校方證實這份論文當年曾經有在兩個單位間的收送紀錄,說成校方從未收過,指控根本沒有這本論文的存在。

依據「翻譯有要緊」的查證,倫敦大學校方回信給林環牆的這段文字:「In regards to whether the Institute of Advanced Legal Studies received a copy, the University does not have any formal acquisitions records for theses from 1980s #thoughcorrespondence records indicate a copy was sent from SHL to IALS at some point in the past. #However, this copy cannot now be located in IALS library.」

正確的翻譯應該是,「關於高等法律研究協會(IALS)是否收到該蔡英文論文,雖然有通訊紀錄顯示該論文過去某段時間曾經從議會圖書館(SHL)寄送到高等法律研究院(IALS),但倫敦大學沒有該論文在1980年代的任何正式的論文收取紀錄,而該論文現今在高等法律研究院圖書館找不到。」

▼蔡英文總統博士學位與畢業論文證明記者會。(圖/記者黃國霖攝)



相關人士表示,言下之意,學校確實在現在找不到這本30多年前繳交的論文,但校方有通訊紀錄證明這本論文曾經被寄送。不過,林環牆、彭文正卻在節目中刻意解讀成「倫敦大學沒有任何正式的查詢紀錄顯示,該蔡英文論文從1980年代起到現在6月19日,到過國會圖書館到過高級法律研究院,無論如何這本論文沒有辦法放在高等法律研究院」,林環牆還在「報告」中直接指控校方是刻意說謊。

「翻譯有要緊」認為,從完整的英文句義上看,校方的回信中「兩個有意義的連接詞though及however其實把三句串成一句」,「中譯句法偏短但前後意思必須連貫,也不可拆開翻譯並各自獨立」,「很遺憾以上兩位教授的誤解及誤譯,造成整串整梯子的疑問重重、讓整個社會互相猜疑,實在罪過。」

對於彭、林兩人的刻意誤導,負責此案的律師認為,校方清楚說明確實有論文寄送的通訊紀錄,而兩人略去不談,已經足以證明兩人「明知」真相卻故意抹黑的「惡意」,後續的私法責任恐怕免不了,也難怪人在美國的林環牆始終不願意回國說明。

