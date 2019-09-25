議員緊咬「黨政不分」　排定柯文哲3次專案報告：檢討廉政公約

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，屢遭質疑黨政不分、行政不中立，柯文哲25日上午受訪時才反擊「黨政分離怎麼做，請議員示範一下，你們的助理黨跟政務是怎麼分開的」。不過，北市議會仍緊咬此議題，在下午黨團協商決議，讓柯文哲進行3次專案報告，內容還要求柯報告市府顧問與各局處機要人員進用情形，以及廉政透明公約檢討。



台北市議會25日下午召開大會，原訂由審計處針對107年度總決算進行審核報告，不過國民黨議員秦慧珠在會中要求，讓各局處自行說明再進行答詢。民進黨議員李建昌則說，市長應進行備詢，今天不應該詢答。新黨議員侯漢廷更進一步要求市長進行專案報告，說明如何改善缺失，提案隨即獲得民進黨議員洪健益支持，「毛病找出來了，醫生沒辦法醫嗎？」

時代力量議員林亮君表示，審計處報告沒意義，像是107年要求產發局需將太陽光電發電設備，提送相關資訊給消防局，但是消防局在108年只有收到一次，「局處不會改善，市長也不在」，因此她認為要進行專案報告。秦慧珠建議，各單位應把回覆審計單位的意見送到大會，並進行市長專案報告，而後議員一致同意，認為市長需專案報告，不再進行質詢，直接召開黨團協商會議。



政黨協商會議決議，市長進行三次專案報告。10月14日就重大工程及BOT案最新推動進度，包括社會住宅與居住正義2.0、大巨蛋案、雙子星案、北流、北藝、中正橋、各大市場改建及捷運民生汐止線、環狀線南北環段、東環段及萬大線進行專案報告。

10月17日就房屋稅調整規劃、廢止印花稅因應作為、商圈振興計畫、電子支付推動情形、交通政策精進作為、土地使用分區管制檢討與策進作為等進行專案報告。最後10月24日的專案報告主題為，107年度台北市地方總決算市政府違失檢討、市府顧問和各局處機要人員進用情形及廉政透明公約檢討。

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