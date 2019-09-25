台灣好行光林我嘉線　體驗林業歷史強化交通安全

▲▼ 嘉義市政府25日舉辦里民體驗搭公車活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府25日舉辦里民體驗搭公車活動，邀請福民里及書院里的市民一起搭乘市區66路台灣好行光林我嘉線，體驗林業歷史尋訪漫步「檜意森活村」及「嘉義製材所」，透過搭好行公車輕旅行的安排，讓嘉義市民來發現嘉義之美，增進市民朋友對於日治時期林業文化的的認識。

▲▼光林我嘉體驗林業文化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，嘉義市於9月14日及9月17日一週內發生兩件A1死亡車禍，兩件事故的共通點皆為清晨發生，且皆屬違規行為(機車逆向行駛及行人未依號誌穿越路口)，在在顯示市民在交通安全規則的守法觀念仍有待加強。為了提升嘉義市道路交通安全，除了鼓勵大家多多使用大眾運輸之外，這次交通處的里民搭公車活動特別結合嘉義市政府警察局到現場作交通安全宣導，期望宣導並教育民眾行車時勿掉以輕心，共同守護道路交通安全!

嘉義市政府為持續提倡公共運輸，市區三條公車(市區1路、66路、7路)即日起至108年12月31日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證可享免費搭乘優惠，民眾可以多利用，一起節能減碳抗空汙。交通處並貼心提醒民眾，搭乘前可至公車動態網站查詢(https://www.taiwanbus.tw/DyBus.aspx )，以減少候車時間。詳細各站時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/service.aspx?id=1 )。