小黃運將撞死同業坦承「就是要教訓他」　以洗腎為由求輕判

▲桃園市簡姓小黃運將僅因與張姓同業有嫌隙，2019年初開車衝撞致死，地院25日判決有期徒刑14年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓小黃運將2019年1月間在龜山區捷運站前，見張姓運將在車前抽菸，竟開車加速衝撞造成張男彈飛重摔昏迷，急救治療3天宣告不治，檢方依殺人罪嫌提起公訴，地院法官審理時，簡坦承「我當時是故意的，人死掉也沒關係」等語，地院25日判處簡有期徒刑14年、褫奪公權8年。

地院25日下午4時召開延押庭，簡男宣稱自己左眼看不清楚已近失明，另外每週都需洗腎，身上有疥瘡很難受，「第一次被關，我嚇死了」，盼能申請交保；簡之辯護人也說，本案相關物證均已查扣，當事人應無串證之虞，其家人親友在台也無財力可供逃亡等，請求法官審酌簡左眼失明且有腎臟病等，盼能交保。

法官指出，簡在檢警訊時坦承「我當時是故意的，我看到張在路旁，情緒上來就想開車撞他，給他一個教訓，他做人太惡質了，人死掉也沒關係」等語，可見簡故意衝撞而非過失導致，雖然案發後向警方自首，但事後未對被害人家屬達成賠償與和解，簡說詞前後反覆，犯後態度不佳，判處有期徒刑14年、褫奪公權8年，本案還可上訴；至於是否交保，則需由法官討論後另行公布。

依據檢方指控，52歲的簡姓男子與張姓男子都是計程車司機，雙方平日在龜山區捷運站排班，今年1月4日下午4時左右，簡開車進入戰區準備排班時，見張男在車前抽菸，竟緩緩倒車退後，然後加速衝撞，張男來不及閃躲被撞飛重摔，簡往前開了幾秒鐘才停車，路人見狀報警處理，簡男則若無其事下車。

案發後，張男因頭部重創陷入昏迷，送醫急救後因頭部外傷併顱骨骨折，導致顱內出血及腦挫傷，急救3天仍宣告不治，檢警根據路人檢舉與附近監視器畫面，確認簡男涉嫌重大，簡男到案後曾謊稱「不小心撞到人」，檢警後來掌握關鍵監視器畫面，清楚錄下簡男毫無煞車直接朝張衝撞過程，簡才俯首認罪。

簡男在偵訊時坦承，過去就因排班問題與張發生多次糾紛，張多次拍照檢舉他，影響他開車生計，當天下午4點多在機場捷運A8站避車彎，見張男站在前方，就加速踩油門衝撞，事後還企圖假藉車禍掩蓋殺人動機，檢方認為他「一點悔意都沒有」，張男妻子曾作證指出，張男生前多次提及，簡男因與他有恩怨讓簡接到很多紅單，簡還曾放話要讓張死等語，還有路人作證，簡男撞飛張男後，還很冷靜下車向路人說：「不要理他」，檢方5月間偵結，依殺人罪嫌將簡提起公訴。

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