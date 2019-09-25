嘉市府拚觀光搶食見習大餅　攜手高中職校迎日生

▲▼嘉市府與六所高中職聯手接待日本修學旅行學校。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府持續推動多元觀光，市長黃敏惠今年6月以「祭典觀光」為主題赴日推廣，回國後好消息頻傳，除了日本歷史最悠久的旅行社「日本旅行」8月回訪，承諾包裝嘉義主題遊程外，日本修學旅行的推廣也獲得迴響，觀光新聞處處長張婉芬25日與嘉義市六所國立高中職學校代表會商，討論明年接待日本學生事宜。

▲▼嘉市府觀新處長張婉芬。（圖／記者翁伊森翻攝）

張婉芬表示，入境旅遊的觀光推動是長線經營，市長黃敏惠6月啟動與日本的會商機制，已有日本學校主動表示前往嘉義市見習旅遊的高度意願，嘉義市的6所國立高中職學校代表皆表示熱烈歡迎，期待未來為嘉義學子引進更寬廣的國際視野。

今天的討論會議由中華民國高級中等學校校長協會理事長，同時也是華南高商校長孫忠義召集，嘉義高中劉永堂校長、嘉義女中蔡枳松校長以及嘉義高商林義棟校長皆親自出席，嘉義高工學務主任許登淵、嘉義家職學務主任楊秀萍也代表學校出席，出席代表一致表示非常樂意接待日本學校。

劉永堂表示，嘉義的學校對於日本學生並不陌生，各校也都有帶學生到日本見習的經驗，每次都受到日本親切熱情的接待，未來有機會可以接待日本來訪學校，一定盡全力做到最好，為嘉義市做最好的城市外交。

日本修學旅行每年來台人數皆有大幅提升，台灣已被視為日本學生出國修學旅行的主流選擇，2016年即已超越所有地區(如美國、南韓、中國大陸)，成為日本最夯的海外修學旅行選擇，2017年有超過5.3萬名日本學生來台，預計2019年會超過6萬人。

嘉義市政府觀光新聞處表示，今天的初步討論已獲得各校的共識，並協議未來的接待模式，觀光推動的能量需要結合學校、產業界多方資源，長久經營、共同整合，才能將餅越做越大，期待未來與嘉義學校共同攜手，讓嘉義市成為日本修學旅行首選的台灣城市。