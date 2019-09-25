台中市BRT不恢復　盧秀燕：任內集中火力發展捷運「讓城市有捷運網」

▲台中市長盧秀燕世新開講，暢談城市品牌行銷。（圖／世新大學提供）

記者洪巧藍／台北報導

台中市長盧秀燕今（25）日在世新大學回應學生提問時表示，目前為止沒有規劃恢復BRT，台中是全國第二大城市，任內會集中火力發展捷運，明年底前第一條綠線要完工、通車，第二條藍線規劃也在進行當中。盧秀燕說，要讓這個城市擁有捷運路網，即便任內無法做完也沒關係，但一定要有個起頭。

盧秀燕25日到世新大學分享城市行銷經驗獲得學生熱烈迴響，釣出不少來自台中的學生詢問家鄉事，有學生提到前台中市長胡志強任內推動台中市快捷巴士系統（BRT），又在前台中市長林佳龍上任後終止，詢問盧秀燕對BRT重起的看法。

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盧秀燕回應時表示，到目前為止沒有要恢復BRT，她不希望政策變來變去，BRT是前面兩位市長的事，現在應該要脫離過去的泥淖。

盧秀燕指出，胡志強在當時的時空背景做BRT的決策是對的，但現在台中已經成為全國第二大城市，發展BRT也不足以應付所需的運輸。她認為現在應該集中火力放在捷運上，台中一條捷運蓋10年到現在都還沒完工，她的責任不僅在於大台中國際會展中心與綠美圖等重要建設，更要把第一條捷運完工、通車。

但光靠一條線並不足夠，盧秀燕說，台中第二條捷運藍線在今年3月已經決標，未來的重點會放在捷運上面。她自嘲做捷運也是很笨，構成路網需要很久時間，但這非做不可，即便任內做不完也沒關係，但一定要有個開始，才能繼續走下去。

盧秀燕說，在建構的過程中也會有配套措施，以公車系統來說，近期已經開始強力稽查台中公車誤點脫班情況，另也發展自行車道、台鐵、高鐵的路網銜接等。