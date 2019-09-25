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民進黨已寄出邀請卡給陳水扁、呂秀蓮　參加928全代會

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▲▼陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

▲陳水扁、呂秀蓮。（合成圖／記者李毓康、張一中攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨全代會於28日登場，25日中常會討論出「社會同行、世代共贏」決議文草案，預計提交全代會通過。民進黨秘書長羅文嘉也表示，已寄出邀請卡，邀約前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮與會，但其是否出席要等周五最後統計才會確定。

根據民進黨中常會所通過的內容指出，第十八屆第二次全國黨員代表大會大會宣言草案、議程草案及「社會同行世代共贏決議文」草案送交全代會進行議決。

民進黨主席卓榮泰表示，周六全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文，這是因為2016年民進黨再度執政後推動政治、經濟、社會改革，在去年1124遭受空前挫敗，歷經民進黨最低潮的時刻。

特別是他認為，今年1月北京提出一國兩制台灣方案，同時面對中美貿易戰，民進黨必須有份關於執行改革、跟民間合作的新行動綱領，作為民進黨爭取勝選的依據。

卓榮泰強調，人民支持民進黨推行的改革，不過社會個群體感受不一，這是執政者必須面對的問題，在台灣度過轉型的痛苦期，民進黨必須充分照顧社會弱勢群體，不使其在轉型、壯大台灣的過程中被遺落，包括如何進行經濟轉型、照顧社會弱勢者等等。

卓榮泰強調，928全代會將要求所有中執委、中評委、中常委、縣市首長、中央部會首長，一定要出席這次大會，多一個人就多一分力量，多一分責任的承擔。

在邀請出席名單方面，民進黨秘書長羅文嘉表示，已寄出邀請卡邀約前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮與會，但其是否出席要等周五最後統計才會確定。

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