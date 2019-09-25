北上與學子暢談城市治理　「媽媽市長」盧秀燕：要做就做最好！

▲盧秀燕北上分享城市行銷，分享空污改善、市政進步就是靠「意志堅強」。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

拼經濟、拼空氣！台中市長盧秀燕25日受邀出席世新大學城市行銷講座，面對學生提問台中市未來定位，盧表示，定位東京、紐約等國際城市，絕非好高騖遠，唯有目標訂高、才會跳得高，「要做就做最好！」，像是水湳國際會展中心、台中綠美圖都是以此為標準規劃，同時也分享空污改善、市政進步就是靠「意志堅強」，才能打造更好的台中市。

盧秀燕指出，台中電廠為全國最大，近年空氣變差，與中央能源政策失調有關，高度依賴火力發電，導致台中烏煙瘴氣，而她任職立委期間兩度上街頭抗議未果，也成為她決定參選市長的一大主因，就是希望政府可以誠實面對空汙問題。

「空汙一定要改善！」盧說，市府緊迫盯人、強力稽查、嚴格重罰，據中央環保署統計，台中空汙已改善4成，接下來將採取第二階段策略，明定每年10月至隔年4月為空汙季，一改過去優先勸導，空汙季期間直接開罰，且依原處分加重2至3倍，絕不寬貸。

▲眾多學子見盧秀燕講演，紛紛上前要求合照。



會中有學生關心夏季用電高峰、台電將載，要如何面對缺電？盧回應，台電大林、林口、通宵等共有5部發電機組上線，分攤供電，今年1至8月沒有缺電問題，表示台電已做準備，她堅持要讓台中擁抱藍天白雲，「如不成功，絕不停止。」

另外，盧也分享上任後加強城市建設、力拼多項重大建設動工，包含斥資58億元的水湳國際會展中心、37億元的台中綠美圖均已動工，首屆台中購物節也獲得好評，接下來2020台灣燈會也盼帶動台中住宿、交通及餐飲等消費，逐步推動「台中」品牌。

最後，盧也準備「谷關空氣瓶」作為有獎徵答小禮，引起學生熱烈互動，其中更有來自台中的學生看到「媽媽市長」相當開心，紛紛要求合影並大喊「市長我愛妳」。