少婦潑汽油燒醫生老公害毀容…路人抱嬰逃命　她控訴：約炮家暴又硬上

▲林女潑汽油燒夫，遭逮時表示「非常後悔」，於9月25日出庭時，更控丈夫「約炮家暴又硬上」，她一時情緒崩潰才放火。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

北市1名林姓少婦於2018年10月19日下午，趁醫師夫午睡時向他潑汽油點火，造成臉部、前胸及四肢2到3度燒傷，在旁的嬰兒也受到波及，林女見狀嚇得趕緊下樓求救，在民眾幫助下，小孩才順利脫離火場，檢方依殺人未遂等罪起訴林女。北院9月25日首度開庭，林女於庭上表示，丈夫不僅在外約炮又長期對她家暴，案發當天早上更強迫發生性行為，她情緒崩潰才會潑汽油燒丈夫。

林女出庭時特別請法警保護，只見她身穿粉色外套，長相斯文帶著眼鏡，說話也相當輕柔，實在難以想像會做出如此驚悚的犯罪；她於庭上否認有殺人犯意，並提出與志工的對話內容、醫院家暴驗傷記錄及先生在外約炮的LINE訊息，表示她長期承受壓力，案發當天早上丈夫硬上更讓她理智崩潰，才會朝著午睡的丈夫潑灑汽油，並點火洩憤。

▲受害醫師（圖右）一家本甜甜蜜蜜，案發後不僅3人分隔三地，他更因燒傷毀容無法工作，天天要到醫院復健。（圖／翻攝自當事人臉書）

但丈夫委任律師表示，林女當天一早就去上班，且案發前6天還與丈夫調情，傳訊「每天都要做愛」，並提到計畫在12月懷孕。但林女反擊，「我發現丈夫約炮後，便開始抗拒與他性交，甚至擔心被丈夫傳染性病，於案發前1天還到台大醫院做檢查，當天確實有被強迫」、「丈夫本來就有對我家暴，發現他約炮後，我都有與社工討論，原本計畫聲請保護令，因照顧孩子太忙才沒聲請」。

開庭到了尾聲時，法官問林女是否還需法警保護時，只見她神色有異，眼神看向後方座位席的男子，表示「他是丈夫的爸爸」，法官為避免發生衝突，就請醫師爸及律師稍待5分鐘，讓林女先行離開，醫師爸也回嗆「沒必要私人接觸，林女都不悔改」。

醫師爸庭外接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，表示兒子不僅燒傷毀容、工作停擺，現在還天天要到醫院復健，林女案發後不僅1句道歉都沒有，她的父母更冷回「林女已經成年，一切交給司法處理」，讓他相當氣憤；案發後嬰兒被緊急安置，目前由婆家照顧，社會局原請雙方協調怎麼看小孩，但林女1通電話都沒打，就直接告上法院打官司，更讓他決心爭取監護權到底，現在他忙著照顧兒子，也沒空跟林女瞎扯。

林女與丈夫於2017年8月結婚，至2018年10月案發短短1年間，夫妻倆就通報了7次家暴，其中林女6次，丈夫1次，2人離婚卻始終談不攏；案發後，林女於偵訊時狂吐苦水，痛訴丈夫是怎麼家暴她，她一路走來又承擔了多少，並表示「非常後悔」，檢方依殺人未遂、放火燒供人使用之住宅等罪起訴，全案將於11月6日再行審理。

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