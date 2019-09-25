嘉市府推高齡友善　東川花甲食堂揭牌服務

▲▼ 東川花甲食堂揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東區東川社區發展協會25日舉辦「花甲食堂--作伙呷百二」揭牌儀式，市長黃敏惠親臨揭牌啟用。市政府推出施政計畫「花甲食堂--作伙呷百二」補助社區辦理花甲食堂，今年度已核定7個新的老人共餐據點，加上去年已成立的興村人文關懷協會據點，目前計有8個據點，每個單位市府核定補助20萬元整，總計核定上限為160萬元，預計受惠約350人。

▲▼ 東川花甲食堂提供共餐服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，高齡化問題一直是嘉義市面臨的挑戰，市府致力推動各項高齡友善政策，花甲食堂就是其中一項重要政策，感謝東川社區發展協會用心號召社區居民一同關懷、照顧社區長者，讓他們不但能就近接受營養、健康的餐飲服務，同時還可增加社會互動，減少人際孤立，對身心健康皆有助益。期望未來持續輔導各社區辦理共餐服務，嘉惠更多有需求的高齡者。

▲▼ 東川花甲食堂安排共餐及各式樣活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

東川社區發展協會指出，社區長輩多為獨居高齡，受照顧需求大，兒女不在身邊，無法照顧長輩日常起居，花甲食堂以社區共辦的方式，兼顧營養、衛生、方便性以及人際交流。自8/1起試辦「花甲食堂-作伙呷百二」，每周4天，每周一、二、三、五中午11:15開始共餐，65歲以上長者30元，50歲以上身障及低收入戶則免費，目前服務東川里約30位里民。此外，為鼓勵社區長輩走出來，社區也安排插花、桌遊、健康成長等課程。

社會處表示，市府重視長輩福利，為讓長輩們健康老化、活躍老化，不但努力推動中央長照方案，也有很多高齡友善方案在進行，除了社區照顧關懷據點、健康篩檢，也積極推廣預防勝於治療的觀念，舉辦健康促進活動、長青學苑課程，就是要讓長輩活得健康、活得快樂。