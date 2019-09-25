「東森傳愛」南投偏鄉遲緩兒！王淑麗：陪伴他們多走一哩路

▲東森年度公益活動「東森傳愛」9月20日開跑。（圖／東森新聞提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

東森年度公益活動「東森傳愛」邁入第4年，主要透過氣象主播王淑麗的公益桌曆號召募款關懷弱勢，今年更邀請陳海茵、徐湘華一同參與，為南投偏鄉發展遲緩兒募款。王淑麗表示，募款計畫光前置作業就耗時半年，更分享此次選擇幫助發展遲緩兒的關鍵原因，「希望陪伴慢飛天使多走一哩路，未來能夠更順利飛出去。」

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▲▼東森氣象主播王淑麗已是第4年以公益桌曆號召募款關懷弱勢。



王淑麗過去於耶誕節前後都會舉辦個人公益活動，邀請粉絲一同做愛心，希望小愛化作大愛，進而幫助社會更多的人。近年她和東森新聞「東森傳愛」合作，以公益桌曆號召外界募款一起關懷弱勢，今年主要為投偏鄉發展遲緩兒募款，找來南投埔里基督教醫院、杉林溪一起響應。

▲▼東森主播陳海茵、徐湘華此次也一同參與愛心捐款活動。



王淑麗透露，遲緩兒在學齡前0-6歲有政府補助，但踏進小學之後就沒有了。有些小孩在校園受到排擠、霸凌，極有可能是發展遲緩，但他們的父母可能不清楚，「小學階段原本應該是一個快樂的學習生涯，卻因為不理解而斷送孩子一輩子。」

「東森傳愛」與主播們決定透過募款，邀請專業醫師、職能心理治療師等設計一連串課程，幫助及陪伴慢飛天使多走一哩路，期盼他們更能「順利飛翔」。王淑麗表示，進入小學階段的發展遲緩兒不在政府照顧範圍內，需要更多耐心陪伴，也希望民眾發揮愛心捐款，協助孩子們成長。

另王淑麗也分享近日捐款的暖心小故事，一位住在桃園、正在化療中的阿嬤得知此公益活動，急忙要求老公開車前往埔里基督教醫院，只為捐上這5000元，據悉阿嬤過2天就要進醫院化療，卻堅持親自到醫院捐款，讓她忍不住眼眶泛紅表示「很感動」。

事實上近年做公益期間，王淑麗透露有許多阿公、阿嬤都是拄著拐杖親自到醫院現場捐款，或是不識字、不會劃撥的阿嬤也會請求銀行櫃台小姐幫忙，「聽到這些故事很感動，很謝謝大家這麼有愛」。

▲王淑麗愛心桌曆。



「東森傳愛」暨淑麗2020年愛心桌曆募款活動即日起至9月30日，募款目標為450萬，目前已有145萬元捐款，王淑麗笑說，藉由分享這些愛的故事，希望大家把愛傳出去，協助遲緩兒的成長。

「東森傳愛」暨淑麗2020年愛心桌曆募款活動

●募款方式：捐款300元可獲得2020淑麗公益桌曆海報套組1份（桌曆於10月底寄出）

●捐款網址：南投偏鄉慢飛天使助飛計劃