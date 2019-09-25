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砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效　農委會：反擊假訊息分享數達1萬次

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▲▼ 農委會澄清假消息 。（圖／翻攝農委會官網）

▲農委會建置「農業訊息報你知」專區網站提供訊息 。（圖／翻攝農委會官網）

記者崔至雲／台北報導

農委會今年以1450萬元預算公開招標「108年加強農業訊息因應對策計畫」，但時代力量立委徐永明今（25日）踢爆，農委會在Youtube上的即時訊息回應頻道僅有15個人訂閱，成效不彰。農委會稍早回應指出，為澄清假訊息，已製作圖卡及影音素材計95則，並於臉書粉絲頁及LINE@推播，分享數達到1萬次，總觸及率已達780多萬次。

對於徐永明質疑農委會「108年加強農業訊息因應對策」計畫成效不彰。農委會指出，該計畫主要是以農委會官方臉書粉絲頁、LINE@群組作為農業施政溝通及錯假訊息澄清的經營主體，並在國內6大論壇網站（巴哈姆特、mobile01、伊莉討論區、Dcard、卡提諾論壇及BabyHome）進行宣導，同時建置「農業訊息報你知」專區網站提供訊息，截至目前各項工作成效良好，有效發揮宣導及澄清的功能。

請繼續往下閱讀...

至於徐永明所指YouTube「COAteam農委會訊息回應小組」頻道，農委會也說明，初期開設目的是為方便將影音網路連結嵌入論壇及假訊息澄清專區之用，並非做為對民眾的直接溝通媒介，未來農委會將加強YouTube頻道經營，依影片類別設立播放清單、行銷重點宣導影片，以增加點閱率與訂閱數，擴大觸及群眾數量。

▲▼ 農委會多元應用網路社群 強化農業施政成果宣導與澄清錯假訊息 。（圖／農委會提供）

▲農委會指出，該會利用多元應用網路社群，強化農業施政成果宣導與澄清錯假訊息 。（圖／農委會提供）

農委會提到，為即時澄清農業爭議訊息，提供正確資訊，除每日蒐集論壇輿情外，並針對假訊息進行查證，以圖卡或影片快速提供資訊。截至目前，在「108年加強農業訊息因應對策」計畫下，已製作圖卡及影音素材計95則，並於該會臉書粉絲頁及LINE@推播，分享數達到1萬次，總觸及率已達780多萬次。

另外，為將政策觸及到年輕群眾，農委會除自行製作影音素材外，也針對可能出現的產銷狀況，預先與網紅合作拍攝影片，鼓勵民眾多食用米食及當季水果，增加消費量，且均達成預期成效。

農委會強調，為完善布局網路社群的溝通管道，初期主要著重於強化該會臉書粉絲頁、LINE@，以及在6大論壇進行宣傳及訊息回應；後續將加強經營「COAteam農委會訊息回應小組」YouTube頻道，依影片類別設立播放清單、加強行銷重點宣導影片、增加點閱率及訂閱數的流量，以深化宣導農業政策及澄清錯假訊息。

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