京華城將拆改建為四棟19樓商辦！中石化旗下鼎越開發砸372億買下　預計2023年完工

▲中石化發言人陳穎俊。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

「京華城土地永久所有權國際標售案」今（25）日第四度公開標售，在經過前三次的流標後，終於確定由中石化旗下的鼎越開發以新台幣372億1萬元得標。對此，中石化發言人陳穎俊也在今日傍晚在證交所召開重大訊息，並表示，未來將拆除京華城球體商場，並將其改建為四棟的綠能環保商辦。

陳穎俊指出，對於中石化公司而言土地開發一直是重點發展項目之一，且該公司近期不斷尋求轉型機會，在京華城第四度公開標售時，京華城聯貸主辦銀行凱基銀行希望中石化以最大股東身份參與研議合作方案；在經過團隊審慎評估後認為，「京華城土地永久所有權國際標售案」確有前景，因此最後決定由旗下鼎越開發獨自參與投標。

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陳穎俊表示，在經過團隊研議後認為，台北市的商辦空置率低，無論是外商、新創公司、共享辦公室，乃至於現在的台商回流，都讓商辦需求外溢；中石化看好未來的商辦大樓需求，決定買下京華城土地，將其拆除後，未來將改建為四棟結合綠能環保的辦公室，每一棟樓都將擁有19層辦公室。

中石化認為，將京華城改建為商辦大樓，不僅能為公司帶來獲利，還能夠進一步繁榮附近的中崙商圈，並同時接軌台北市政府積極推動的信義2.0計畫。

至於在建體方面，根據中石化團隊評估，京華城地上物需要花九到十個月的時間拆除，預計自明年初開始進行；屆時將會把地上拆除，並保留地下室原連續壁及基樁，這與一般素地開發相比將可減少土方挖運棄的費用，將可節省12至16個月的工期。至於在商辦大樓的部分，預計是2023年完成。