充電線勒脖棉被罩頭　渣男被甩凌虐女友「遺書寫一寫折磨妳到死」

▲林姓男子企圖殺害要分手的女友前，再在被害人住處外排回被監視器拍到。（圖為資料照／翻攝東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子被女友分手隔天，潛入女友住處用手機充電線勒住女友脖子，還用棉被蓋住口鼻，恐嚇「遺書寫一寫，不然就跳下去，至少只有腳斷掉」，「等妳死了，扛去我家」，被害人驚慌敲牆向鄰居求救，最後躲進廁所打電話報警到場，林男竟不死心，躲到樓梯間再伺機跳回屋內施暴，結果自己摔斷腿，台北地檢署25日依殺人未遂等罪起訴林男。

▲林男恐嚇被害人自己跳樓最多絞斷掉，結果最後是自己斷腿被救護車載走。（圖為資料照／翻攝東森新聞）

31歲的林男是在2019年8月7日、農曆七夕情人節的時候，被女友要求分手，隔天晚上，林男就尾隨其他住戶，闖入被害人位於台北市大安區的公寓4樓住處，趁不知情的被害人一開門，林男奪門侵入，直接把被害人推倒在地，怒斥「妳今天真的死定了」。

之後林男拿出手機充電線，在被害人脖子上纏繞一圈拉緊，被害人死命掙脫，林男再一把抓被害人進房間丟床上，拿起棉被就蓋住口鼻，並用身體重壓，企圖要悶死被害人，被害人再次掙扎掉下床不斷喘氣，林男仍不罷手，這次拿著棉被把被害人從頭到腳全身包覆著。

▲林男1晚2度闖進被害人家中施暴，揚言要殺死被害人。（示意圖／pixabay）

被害人用盡最後力氣逃離棉被，全身顫抖乾嘔的猛敲牆壁求救，希望深夜能吵醒鄰居報警，沒想到林男在一旁冷言「如果我是妳的話，就會把遺書寫一寫，要不然打開窗戶跳下去，至少只有腳斷掉，不會被殺死」，「現在還這麼早(凌晨1點)，我會折磨妳到4、5點，等妳死了，扛妳去我家」。

接著林男又說：「反正妳今天都要死，我先去抽菸」，被害人趕緊趁這個空檔，躲進浴室自己打電話報警，警方到場後，把林男帶到屋外隔離，安撫雙方情緒，沒想到林男假意將自行到派出所作筆錄，偷拿被害人鑰匙溜走。

▲警方2度到現場時，聽到被害人驚聲尖叫趕進衝上樓救人。（示意圖／123RF）

等警方離開被害人住處，林男再潛入被害人公寓，準備開門進屋時，被害人察覺有異，趕進再打電話通知警察，林男躲到4、5樓樓梯間，等警方到1樓按電鈴時，林男趁被害人打開4樓的門，從樓梯一躍而下，再闖入被害人住處壓制被害人，在樓下的警察聽到被害人驚聲尖叫，趕緊衝上樓逮捕林男，救出被害人。

因為從樓梯間跳下而摔斷腿的林男，接受醫治後就被送地檢署，由檢察官聲押獲准，並根據被害人的傷勢診斷證明書、監視畫面，認定林男同時觸犯殺人未遂、恐嚇、強制、侵入住宅等多罪，依法起訴。

女孩兒要學會全面武裝

【其他新聞】

男蟲扮醫師性侵黑幫大哥16歲孫女！江湖追殺令齊出…檢警搶先抓人保他命

老公說摸起來變平了！美少婦控整形醫師：害乳暈大小不一樣

散布流言「政府開發援助ODA」害存款蒸發325億！農業金庫提告70網友揪藏鏡人