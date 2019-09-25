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子宮破裂男嬰亡！家屬診所前「撒冥紙」宣洩　醫淚：盡力了不是神

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記者鄒鎮宇／新北報導

新北市蘆洲區一間婦產科診所24日幫陳姓女子接生，沒想到手術中出現子宮破裂的情況，雖緊急將嬰兒取出，卻發現面色慘黑，立刻將母子兩人送醫，但男嬰急救無效身亡，陳女急救後意識恢復，轉到一般病房。事後，家屬到診所撒冥紙大喊「隨便接生害死人喔」，讓黃醫師痛哭「我不是神，已經盡力了」。

「我健健康康的兒子…就這樣被他們搞死了！」陳女的李姓丈夫淚控，他23日陪同妻子一起到待產室，準備迎接第二胎小男孩的到來，沒想到24日下午進入手術房1小時後，就被告知產婦有生命危險，隨後才知道妻子子宮破裂。

▲▼陳女在臉書PO懷孕照片，大兒子躺在她肚子上，期待二子臨盆 。（圖／翻攝自陳女臉書）

▲▼陳女在臉書PO懷孕照片，大兒子躺在她肚子上，期待二子臨盆 。（圖／翻攝自陳女臉書）

▲▼陳女在臉書PO懷孕照片，大兒子躺在她肚子上，期待二子臨盆 。（圖／翻攝自陳女臉書）

主治醫師黃煌洲表示，陳女無力生產且胎兒心跳異常，因此決定緊急剖腹生產，此時發現子宮左側到陰道口出現20公分裂口，胎兒取出後臉色發黑，便立刻將母子兩人送往台北馬偕醫院急救。

陳女因大量出血及肺部積水進入加護病房，急救後恢復意識才轉往一般病房，但男嬰送醫後不治，家屬也不敢告知陳女這悲痛的消息。

陳女家屬得知孩子身亡後，24日晚間前往診所撒冥紙抗議，大喊「害死人喔！隨便接生，害死人喔！」並進入診所內，想找黃醫師、負責人理論。

▲▼男嬰的父親及家屬在板橋殯儀館痛哭，父親跪地哭喊：寶寶對不起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼男嬰的父親及家屬在板橋殯儀館痛哭，父親跪地哭喊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼男嬰的父親及家屬在板橋殯儀館痛哭，父親跪地哭喊：寶寶對不起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於檢警25日會同法醫到板橋殯儀館解剖嬰兒遺體，釐清死因。李男與媽媽跪在門外痛哭，大喊「寶寶對不起，那麼可愛的小朋友就沒了，還我一個公道啊，我的心真的很痛」並指控黃姓醫師鬧出人命後神隱，還將病例帶走。

「我不是神，已經盡力了」黃煌洲醫師表示，他當下為了撰寫檢討報告才會將部分病歷帶回家，且25日凌晨3點本要去診所對家屬進行說明，但同事擔心他被攻擊，才會叫他不要過去。

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼家屬控訴診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼婦產科醫師黃煌州痛哭說自己也失去過一個女兒，可以感同身受家屬的難過 。（圖／記者陳以昇攝）

黃醫25日上午召開記者會指出，「我絕對不是躲起來的人」，他可以理解家屬的想法，倘若是他自己的孩子出生就身亡，一定無法接受，因為他的雙胞胎女兒其中一人出生時也沒有了呼吸心跳。

黃醫還原當下情況，「子宮破裂完後，他生出來，他（嬰兒）腳是先出來，我根本沒開，因為子宮根本沒開，它（傷口）是從左側子宮裂到子宮頸，再到陰道」，已盡力救人，「子宮破裂，誰都不願碰到。可以google一下，它是何等兇險」。至於是否有醫療疏失導致胎兒身亡，只能等司法還原真相。

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