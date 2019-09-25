85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC　汙染環境還恐致癌

▲環團調查發現，85%的充電線品牌中測到鹵素反應。（圖／看守台灣提供）

記者崔至雲／台北報導

聚氯乙烯（PVC）是所有塑膠中牽涉最多有毒物質的一種，不僅生產時牽涉到致癌物質如氯乙烯（VCM），使用時也容易接觸到塑化劑，廢棄時在焚化廠燃燒會產生戴奧辛。多年以來環保團體持續倡議PVC的禁用，然而，儘管有替代材質出現，PVC仍大量出現在特定民生用品，例如我們幾乎每天會用到的充電線和耳機線。看守台灣今（25日）呼籲，政府、業者和消費者逐步淘汰PVC的使用。

看守台灣指出，在今年4月發現ASUS充電線外層為PVC材質，但向ASUS反映後未得到回覆，於是決定擴大倡議行動，針對行動裝置的充電線和耳機線進行市場調查。

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▲PVC仍大量出現在特定民生用品，例如充電線、耳機線。（圖／看守台灣提供）

看守台灣針對網購平台PChome上83家充電線品牌及67家耳機品牌調查發現，充電線在結構上有2層是塑膠，1層是內部包住銅線的「絕緣層」，1層是外部的「包覆層」；耳機線的結構較簡單，只有1層塑膠的「包覆層」。

看守台灣詢問充電線品牌商其產品的「內部絕緣層」和「外部包覆層」各是什麼材質；耳機的部分則詢問「外部包覆層」的材質。同時向大眾蒐集家裡沒在用的線材。看守台灣說明，沒得到回覆的品牌，看守台灣以採購的方式取得，並以「貝爾斯坦試驗」檢測線材材質是否為鹵素。

看守台灣說明，目前針對74個充電線品牌，42個耳機品牌，檢測後發現，74 個充電線品牌中，有多達63個品牌(85%)在「外層包覆」測到鹵素反應，其中包含3C大廠，如ASUS和SONY，有28個品牌(37%)在「內部絕緣層」測到鹵素反應。42個耳機品牌中，有12個品牌(29%)測到鹵素反應，其中包含知名大廠，包括，SONY和Panasonic，比例較充電線低。

看守台灣進一步指出，測到鹵素反應，有兩種可能原因，一種是材質本身是 PVC，另一種是其他塑膠添加「含鹵素阻燃劑」，不過材質是 PVC 的可能比較大。為了證實材質確實為 PVC，看守台灣又向廠商確認，有11家坦承材質確為PVC，所以幾乎可以說檢測的 74 個充電線品牌中，高達85%的 品牌外層材質為PVC；42個品牌耳機中，有29%的品牌線材材質為PVC。

▲看守台灣呼籲，政府、業者和消費者逐步淘汰PVC的使用。（圖／看守台灣提供）

看守台灣也針對調查過程中指出，此次採購的充電線中，有31個品牌標示 RoHS 驗證，但這31個品牌當中只有 3 個是完全沒有鹵素反應的，可以說只有 3 個品牌材質不含 PVC；耳機的部分有 14 個品牌有取得 RoHS 驗證，其中有 1 個品牌測到鹵素反應。

透過這次的檢測行動，看守台灣認為，政府、業者和消費者可以採取行動，逐步淘汰PVC，他們建議環保署，各類PVC製品其實已經有替代材質出現，例如此計畫檢測的充電線和耳機線。環保署應盤點在各類使用PVC的塑膠製品中，有哪些項目已有替代材質出現，並優先禁止這些製品使用PVC，或是將電纜線列為公告應 回收物，針對 PVC 與非 PVC 線材材質訂定差異化的回收清除處理費，引導生產者使用非PVC材質。

看守台灣建議電子廠商，在競爭激烈的3C市場中，除了提高充電速度、用電安全、聽音品質，採用友善環境的原物料、走在法規前面也可以是品牌在市場中脫穎而出的優勢，況且社會環境意識抬頭，企業的環境責任已逐漸成為消費者的考 量之一，希望各電子廠 商也可以淘汰PVC，並在產品包裝如實標示材質，供消費者辨認。

看守台灣最後也建議消費者，想做一個環保的公民，除了不使用免洗餐具，減少垃圾量，在消費 電子產品時，也可以注意塑膠零件是否使用 PVC，及生產者在環境保護的作為。

