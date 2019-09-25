　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC　汙染環境還恐致癌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC 。（圖／看守台灣提供）

▲環團調查發現，85%的充電線品牌中測到鹵素反應。（圖／看守台灣提供）

記者崔至雲／台北報導

聚氯乙烯（PVC）是所有塑膠中牽涉最多有毒物質的一種，不僅生產時牽涉到致癌物質如氯乙烯（VCM），使用時也容易接觸到塑化劑，廢棄時在焚化廠燃燒會產生戴奧辛。多年以來環保團體持續倡議PVC的禁用，然而，儘管有替代材質出現，PVC仍大量出現在特定民生用品，例如我們幾乎每天會用到的充電線和耳機線。看守台灣今（25日）呼籲，政府、業者和消費者逐步淘汰PVC的使用。

看守台灣指出，在今年4月發現ASUS充電線外層為PVC材質，但向ASUS反映後未得到回覆，於是決定擴大倡議行動，針對行動裝置的充電線和耳機線進行市場調查。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC 。（圖／看守台灣提供）

▲PVC仍大量出現在特定民生用品，例如充電線、耳機線。（圖／看守台灣提供）

看守台灣針對網購平台PChome上83家充電線品牌及67家耳機品牌調查發現，充電線在結構上有2層是塑膠，1層是內部包住銅線的「絕緣層」，1層是外部的「包覆層」；耳機線的結構較簡單，只有1層塑膠的「包覆層」。

看守台灣詢問充電線品牌商其產品的「內部絕緣層」和「外部包覆層」各是什麼材質；耳機的部分則詢問「外部包覆層」的材質。同時向大眾蒐集家裡沒在用的線材。看守台灣說明，沒得到回覆的品牌，看守台灣以採購的方式取得，並以「貝爾斯坦試驗」檢測線材材質是否為鹵素。

看守台灣說明，目前針對74個充電線品牌，42個耳機品牌，檢測後發現，74 個充電線品牌中，有多達63個品牌(85%)在「外層包覆」測到鹵素反應，其中包含3C大廠，如ASUS和SONY，有28個品牌(37%)在「內部絕緣層」測到鹵素反應。42個耳機品牌中，有12個品牌(29%)測到鹵素反應，其中包含知名大廠，包括，SONY和Panasonic，比例較充電線低。

看守台灣進一步指出，測到鹵素反應，有兩種可能原因，一種是材質本身是 PVC，另一種是其他塑膠添加「含鹵素阻燃劑」，不過材質是 PVC 的可能比較大。為了證實材質確實為 PVC，看守台灣又向廠商確認，有11家坦承材質確為PVC，所以幾乎可以說檢測的 74 個充電線品牌中，高達85%的 品牌外層材質為PVC；42個品牌耳機中，有29%的品牌線材材質為PVC。

▲▼ 85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC 。（圖／看守台灣提供）

▲看守台灣呼籲，政府、業者和消費者逐步淘汰PVC的使用。（圖／看守台灣提供）

看守台灣也針對調查過程中指出，此次採購的充電線中，有31個品牌標示 RoHS 驗證，但這31個品牌當中只有 3 個是完全沒有鹵素反應的，可以說只有 3 個品牌材質不含 PVC；耳機的部分有 14 個品牌有取得 RoHS 驗證，其中有 1 個品牌測到鹵素反應。

透過這次的檢測行動，看守台灣認為，政府、業者和消費者可以採取行動，逐步淘汰PVC，他們建議環保署，各類PVC製品其實已經有替代材質出現，例如此計畫檢測的充電線和耳機線。環保署應盤點在各類使用PVC的塑膠製品中，有哪些項目已有替代材質出現，並優先禁止這些製品使用PVC，或是將電纜線列為公告應 回收物，針對 PVC 與非 PVC 線材材質訂定差異化的回收清除處理費，引導生產者使用非PVC材質。

看守台灣建議電子廠商，在競爭激烈的3C市場中，除了提高充電速度、用電安全、聽音品質，採用友善環境的原物料、走在法規前面也可以是品牌在市場中脫穎而出的優勢，況且社會環境意識抬頭，企業的環境責任已逐漸成為消費者的考 量之一，希望各電子廠 商也可以淘汰PVC，並在產品包裝如實標示材質，供消費者辨認。

看守台灣最後也建議消費者，想做一個環保的公民，除了不使用免洗餐具，減少垃圾量，在消費 電子產品時，也可以注意塑膠零件是否使用 PVC，及生產者在環境保護的作為。
 

ET快訊
邱澤認愛！張鈞甯工作室首貼文「卻讓網全氣炸」
隋棠爆「欠護理師錢不還」！本人親自回應了
4張千萬大獎「中獎門市一次看」！他10元買報紙就成幸運兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台中市民素質高，檢視市長要求也高」盧秀燕：會持續努力進步

砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效　農委會：反擊假訊息分享數達1萬次

週末到台中市環保藝術節耍「廢」　160公分「石虎抱抱」大人小孩搶拍照

85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC　汙染環境還恐致癌

被朋友盜領！妹子拖1月等不到還款「看IG無言了」　網全白眼突破盲點

平均5元／條！試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝「撕小條放蛋餅」牽絲美味炸

「希望每個人都可以自由戀愛！」女女百合《粉紅緞帶》獲金漫獎2大獎

基隆妹曬發票7碼全中...「心情坐雲霄飛車」20萬秒掰　網悲催：今晚睡不著了

影／50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

女大生比基尼遊峇里島染軟疣　「加速藥效包保鮮膜」腋下險潰爛

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

「台中市民素質高，檢視市長要求也高」盧秀燕：會持續努力進步

砸千萬建澄清頻道遭立委批沒成效　農委會：反擊假訊息分享數達1萬次

週末到台中市環保藝術節耍「廢」　160公分「石虎抱抱」大人小孩搶拍照

85%充電線、29％耳機含毒塑膠PVC　汙染環境還恐致癌

被朋友盜領！妹子拖1月等不到還款「看IG無言了」　網全白眼突破盲點

平均5元／條！試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝「撕小條放蛋餅」牽絲美味炸

「希望每個人都可以自由戀愛！」女女百合《粉紅緞帶》獲金漫獎2大獎

基隆妹曬發票7碼全中...「心情坐雲霄飛車」20萬秒掰　網悲催：今晚睡不著了

影／50年前漫畫被當成「毒」物！游龍輝獲金漫獎感動：還有人記得我

女大生比基尼遊峇里島染軟疣　「加速藥效包保鮮膜」腋下險潰爛

北上與學子暢談城市治理　「媽媽市長」盧秀燕：要做就做最好！

「台中市民素質高，檢視市長要求也高」盧秀燕：會持續努力進步

中職／最後對決三振彭政閔　潘威倫搖頭：完全不敢想

馬大偉解盤／金鶯@藍鳥　「拆」莊買買金鶯

黨產會追徵中廣77億　趙少康告李登輝、劉泰英背信

民進黨已寄出邀請卡給陳水扁、呂秀蓮　參加928全代會

趙德胤下令「滑手機立刻開除」　施名帥曝《灼人秘密》拍攝內幕

過敏鼻涕狂流！醫試「氣功拍打」體內積水狂排...驚：療效顯著

中職／朱育賢、林益全打點王之爭　兩人眼光放更遠

充電線勒脖棉被罩頭　渣男被甩凌虐女友「遺書寫一寫折磨妳到死」

生活熱門新聞

快訊／統一發票7、8月中獎號碼..

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

靠爸兒神速變碩士！校長被重罰5..

星宇航空搶先曝全黑「接駁巨獸」

買保護殼！網狂推犀牛盾、UAG..

遇到黑道就轉彎？館長爆遭威脅開..

半夜有外送他驚呆　網曝宵夜場優..

周四起變天…北東連下5天雨　米..

路人都戴AirPods！他看呆..

北台連雨5天！周末恐有颱風發展

i11 pro實拍！「天降開運..

更多熱門

相關新聞

38款胃藥預防性下架　12批檢驗合格恢復供應　

多款知名胃藥成分中的ranitidine原料藥日前爆出含有不純物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，經過預防性下架和檢驗後，食藥署今（25）日也公布，目前已經有12批檢驗合格，即日開始恢復供應、銷售。

路人都戴AirPods！他看呆：有錢也不想買

電子煙「致命毒物質」曝！小心罹精神疾病

CDGＸGucci加入超美「花卉」設計

店長問耳機哪買？他竟回「X你娘」

關鍵字：

聚氯乙烯致癌環團充電線耳機PVC

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面